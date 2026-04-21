Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de abril de 2026 FUEGO CRUZADO

La puja libertaria no da tregua y el interior provincial será otro ring para medir fuerzas

La disputa entre el ala karinista y Las Fuerzas del Cielo acumula denuncias judiciales, cruces en redes y un reacomodo de poder en el bloque bonaerense, con Suipacha como intento de escenificar una unidad que no existe.

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