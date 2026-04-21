21 de abril de 2026
FUEGO CRUZADO
La puja libertaria no da tregua y el interior provincial será otro ring para medir fuerzas
La disputa entre el ala karinista y Las Fuerzas del Cielo acumula denuncias judiciales, cruces en redes y un reacomodo de poder en el bloque bonaerense, con Suipacha como intento de escenificar una unidad que no existe.
El acto de La Libertad Avanza del sábado en Suipacha es, antes que nada, una demostración de fuerza del karinismo. Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem compartirán escenario ante unos 700 dirigentes bonaerenses en lo que comenzó como un lanzamiento electoral y terminó convirtiéndose en una respuesta política directa a las presiones del asesor presidencial Santiago Caputo y su tropa digital, Las Fuerzas del Cielo.
La chispa que encendió la disputa fue la denuncia penal que Pareja presentó en septiembre pasado contra varios militantes de Las Fuerzas del Cielo, luego de que expusieran su teléfono y domicilio y lo amenazaran. Caputo no ocultó su enojo: "Es algo que yo jamás hubiera hecho, son militantes del Presidente", dijo en su despacho. Desde el entorno de Pareja respondieron que la causa no puede levantarse porque se trata de un delito de acción pública y que el armador nunca se constituyó como querellante.
La guerra escaló en las redes cuando Lilia Lemoine, diputada y referente de Karina Milei, cruzó públicamente al streamer Gordo Dan y al legislador bonaerense Agustín Romo, los dos rostros más visibles del capútismo. El detonante fue un programa del canal Carajo! -vinculado al entorno de Caputo- donde se difundió un mensaje con insinuaciones sobre la titular del partido. Lemoine, que hasta entonces era el único puente entre ambas facciones, cortó ese vínculo de manera abrupta.
Tal es así que la legisladora expresó habló sobre la pelea en Twitter y la importancia del movimiento de Milei: "El movimiento de La Libertad Avanza es un movimiento hecho con la gente. La discusión es para afuera y no puertas adentro. Hay que matarnos ahora."
La ofensiva karinista no se limitó a las redes. En un movimiento que el entorno de Caputo leyó como una señal de autoridad, Karina Milei desplazó a Romo de la presidencia del bloque de Diputados bonaerense y puso en su lugar a Juan Osaba, dirigente platense de confianza directa de Pareja. La justificación oficial fue que Romo conducía el bloque sin coordinación con la Casa Rosada y tomaba decisiones de manera unilateral, entre ellas haber permitido el avance de un proyecto de unicameralidad impulsado por el sector bullrichista sin consultar al liderazgo del espacio.
Romo intentó minimizar el golpe. "Nadie me está echando de ningún lado", dijo, y en tono mileísta apuntó contra el periodismo. Pero el daño interno ya estaba hecho. En Las Fuerzas del Cielo el malestar es profundo y no responde solo a los episodios recientes: los militantes digitales todavía recuerdan que en el cierre de listas de 2024, Romo y Gordo Dan llevaron una nómina de diez candidatos -entre ellos influencers como Lucas Sagaz y Mariano Pérez- que fue rechazada en su mayoría por Lule Menem, el armador estrella de Karina.
Para el acto de Suipacha, los organizadores cursaron invitaciones a Romo y Sotelo en un gesto que busca, al menos en la superficie, contener la fractura. Fuentes cercanas al evento aseguraron que Pareja y Romo mantienen buen vínculo personal y que la presencia del ala caputista es "importante". Sin embargo, a cinco días del acto, hay quienes dudan de que los legisladores de Las Fuerzas del Cielo efectivamente se presenten. La tregua, si llega, será frágil.
La disputa entre facciones también dejó marcas en la gestión. La negociación con los rectores universitarios naufragó en parte porque Diputados no impulsó el proyecto que habían acordado delegados de Caputo. Además, el Gobierno avanzó en la nominación de Matías Alvarez como nuevo titular de la UIF, organismo donde el asesor había mantenido influencia desde el inicio de la administración, en otro movimiento que el capútismo interpretó como un recorte de sus espacios de poder.
Pese al ruido interno, el karinismo no pierde de vista el horizonte electoral. Suipacha también sirve para proyectar a LLA como fuerza con vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027, con Pareja y el ministro Diego Santilli como los nombres que suenan con más fuerza. En paralelo, Karina Milei ratificó que el partido irá solo en la Ciudad, descartó cualquier frente con el PRO y empuja la derogación de las PASO, mientras Javier Milei atraviesa sus niveles más bajos de imagen y el oficialismo busca un acto presidencial en el conurbano antes del Mundial.