Entre la interna peronista y la emergencia alimentaria, se enfría el reclamo bonaerense

FUEGO CRUZADO
La Tecla
Redacción
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COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/6XGYuXWenK— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 21, 2026
Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones.… pic.twitter.com/ZcQERAw90P— Andrés Larroque (@larroqueandres) April 20, 2026