Entre la interna peronista y la emergencia alimentaria, se enfría el reclamo bonaerense

FUEGO CRUZADO

La puja libertaria no da tregua y el interior provincial será otro ring para medir fuerzas La disputa entre el ala karinista y Las Fuerzas del Cielo acumula denuncias judiciales, cruces en redes y un reacomodo de poder en el bloque bonaerense, con Suipacha como intento de escenificar una unidad que no existe.