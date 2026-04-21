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21 de abril de 2026
FUEGO AMIGO

Entre la interna peronista y la emergencia alimentaria, se enfría el reclamo bonaerense

El Gobierno nacional pateó al corner el reclamo bonaerense por fondos alimentarios y negó deudas. La respuesta de Pettovello responsabiliza a Kicillof, mientras la interna peronista suma tensión con el proyecto de Ishii y los ataques por la gestión social.

Entre la interna peronista y la emergencia alimentaria, se enfría el reclamo bonaerense
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, respondió con dureza al reclamo del ministro bonaerense Andrés Larroque y rechazó de plano la acusación de una deuda millonaria con la Provincia de Buenos Aires por programas alimentarios. Desde la cartera nacional aseguraron que “no existe deuda alguna” y deslindaron responsabilidades sobre el financiamiento de los comedores escolares, en medio de un conflicto que ya trasciende lo administrativo y se inscribe en la disputa política entre Nación y Provincia.

“El Ministerio de Capital Humano no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”, sostuvo el comunicado oficial.

En ese sentido, Pettovello marcó un punto central de la discusión: el carácter provincial del Servicio Alimentario Escolar. Según detallaron, el SAE “es un programa de gestión y responsabilidad provincial”, lo que ubica el eje del conflicto en la administración de Axel Kicillof.
 
La respuesta también incluyó precisiones sobre el esquema de financiamiento. Nación afirmó que aporta alrededor del 20% de los recursos necesarios para los comedores escolares bonaerenses, mientras que el 80% restante corresponde al gobierno provincial.

De esta manera, el Ejecutivo nacional buscó desarticular el planteo de Larroque, quien había denunciado una deuda superior a los 220.000 millones de pesos y exigido su cancelación inmediata.
 
Pero el cruce no ocurre en el vacío. Se da en un contexto de fuerte tensión interna dentro del peronismo bonaerense, donde la cuestión alimentaria se convirtió en un nuevo frente de disputa política. El proyecto del senador Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria en la Provincia operó como un catalizador del conflicto. La iniciativa, que propone aumentar partidas y ajustar los montos por inflación, puso el foco en la gestión provincial y generó malestar en el entorno de Kicillof.

En la Gobernación interpretaron el movimiento como una jugada del kirchnerismo duro, particularmente de sectores vinculados a La Cámpora, que buscan condicionar la estrategia política del mandatario bonaerense. “No nos consultaron”, dijeron a La Tecla fuentes del Ejecutivo provincial.

La tensión se profundiza porque el proyecto evita responsabilizar explícitamente al gobierno de Javier Milei y, en cambio, insta a la Provincia a reasignar recursos con “prioridad social”, lo que implica una crítica indirecta a la gestión bonaerense.

En este escenario, a raíz de la rápida respuesta de Pettovello a Larroque, Nación termina por desligarse de los reclamos hechos desde la Provincia.

Así, mientras la crisis social presiona sobre los sistemas de asistencia alimentaria, el conflicto político escala en múltiples niveles: entre Nación y Provincia, y dentro del propio oficialismo bonaerense, donde la discusión por “quién es responsable del hambre” sigue abierta.

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