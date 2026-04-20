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20 de abril de 2026

Adorni vende su departamento de La Plata

El alto funcionario puso en venta el inmueble a 95.000 dólares.

Adorni vende su departamento de La Plata
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El jefe de gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, puso en venta su casa ubicada en el centro de La Plata.

Se trata de una de las varias propiedades inmobiliarias de Adorni, hoy investigado en la Justicia, justamente, por algunas operaciones de compra de inmuebles, además de viajes a distintos países.

El departamento del alto funcionario en 6 y 48, en pleno centro de la capital bonaerense, fue el centro de dos clases públicas organizadas por docentes y estudiantes universitarios que buscaban visibilizar el desfinanciamiento de las universidades nacionales a la vez que echaban sal sobre la herida del gobierno de Javier Milei en medio del escándalo por las revelaciones sobre Adorni.

El departamento fue puesto a la venta por un valor de 95.000 dólares. Está ubicado en un cuarto piso, sobre la calle 48, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
 

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