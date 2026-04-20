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20 de abril de 2026
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Paro de ATE en la ANAC: alertan por demoras y cancelaciones de vuelos

La medida, que incluye a los controladores terrestres y otros sectores clave, se debe al fracaso de las negociaciones paritarias y al vencimiento de la conciliación obligatoria. Las aerolíneas y autoridades advierten sobre posibles demoras

Paro de ATE en la ANAC: alertan por demoras y cancelaciones de vuelos
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Un nuevo conflicto gremial amenaza con complicar el tránsito aéreo en Argentina. La Coordinadora Nacional de ATE-ANAC ratificó un paro para mañana martes 21 de abril tras el fracaso en las negociaciones salariales con el Gobierno nacional.
 

El reclamo principal de los trabajadores es la reapertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial de emergencia, ante la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento de acuerdos previos. Desde el gremio señalaron que el Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria, lo que motivó la medida de fuerza.
 

La protesta forma parte de una jornada nacional de lucha de ATE que incluye paros, concentraciones y movilizaciones en toda la administración pública. En el caso específico de la ANAC, la medida afectará áreas clave como controles, fiscalización, seguridad operativa y servicios en plataforma.
 

Las aerolíneas y organismos del sector advirtieron que el paro podría generar demoras en despegues y aterrizajes, reprogramaciones de servicios y eventuales cancelaciones de vuelos, tanto en rutas nacionales como internacionales.
 

Desde ATE recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos. Hasta el momento no se ha informado si habrá servicios mínimos garantizados.
 

Este nuevo paro se suma a las tensiones recurrentes en el sector público y genera preocupación en la industria del turismo y el transporte aéreo, especialmente en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

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