Volver | La Tecla Municipios 20 de abril de 2026 A LA CALLE

HCD de Villa Gesell en riesgo de desalojo: ¿mudanza o renovar el contrato?

El comodato del histórico edificio que ocupa el Concejo Deliberante venció el 31 de diciembre de 2025. Correo Argentino ofreció un nuevo contrato de alquiler que supera los tres millones de pesos mensuales. Sin presupuesto aprobado, crece la amenaza de desalojo judicial.

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