Apps
Lunes, 20 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
20 de abril de 2026
OTRA VEZ

Terremoto de 7,5 en el norte de Japón activó alerta de tsunami

Un fuerte sismo de magnitud 7,5 sacudió la costa de Sanriku, en el norte de Japón, a solo 10 kilómetros de profundidad. Las autoridades emitieron de inmediato una alerta de tsunami y pidieron la evacuación urgente de zonas costeras y cercanas a ríos hacia terrenos elevados. Se advierte además sobre el riesgo de réplicas intensas

Terremoto de 7,5 en el norte de Japón activó alerta de tsunami
Compartir

Un potente terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes el norte de Japón, generando alarma en la región por la posible llegada de olas de tsunami.
 

El epicentro del sismo se localizó frente a la costa de Sanriku, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. La Agencia Meteorológica de Japón activó rápidamente la alerta de tsunami y solicitó a la población que evacúe de inmediato las zonas costeras y áreas próximas a ríos hacia lugares elevados.
 

Las autoridades japonesas advirtieron que no se debe regresar a las zonas afectadas hasta que se levante oficialmente la alerta, y señalaron el riesgo de que se produzcan nuevas réplicas de considerable intensidad.
 

Hasta el momento no se han reportado daños mayores ni víctimas, aunque las primeras horas tras un sismo de esta magnitud son críticas para evaluar el impacto real tanto en infraestructura como en posibles olas de tsunami.
 

Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra frecuentemente actividad sísmica de gran intensidad. Este nuevo evento recuerda la necesidad permanente de preparación y respuesta rápida ante este tipo de emergencias naturales.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BALANCE

Entre la diplomacia y la política: el saldo del viaje de Kicillof a España

El mandatario reforzó su perfil internacional con reuniones de alto nivel y participación en foros del progresismo global, pero la gira no dejó anuncios de inversiones ni definiciones concretas para la provincia, en medio de cuestionamientos por el contexto económico y el enfoque del viaje.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Crece el malestar en la Bonaerense por salarios, jornadas extensas y falta de apoyo

Masacre en el set: tres muertos en el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso”

Entre la diplomacia y la política: el saldo del viaje de Kicillof a España

Cambio de mando: Sergio Torres asumió la presidencia de la Suprema Corte bonaerense

Milei pierde potencia en redes: su “máquina digital” se enfría y ya no marca la agenda

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET