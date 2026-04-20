Terremoto de 7,5 en el norte de Japón activó alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes el norte de Japón, generando alarma en la región por la posible llegada de olas de tsunami.



El epicentro del sismo se localizó frente a la costa de Sanriku, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. La Agencia Meteorológica de Japón activó rápidamente la alerta de tsunami y solicitó a la población que evacúe de inmediato las zonas costeras y áreas próximas a ríos hacia lugares elevados.



Las autoridades japonesas advirtieron que no se debe regresar a las zonas afectadas hasta que se levante oficialmente la alerta, y señalaron el riesgo de que se produzcan nuevas réplicas de considerable intensidad.



Hasta el momento no se han reportado daños mayores ni víctimas, aunque las primeras horas tras un sismo de esta magnitud son críticas para evaluar el impacto real tanto en infraestructura como en posibles olas de tsunami.



Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra frecuentemente actividad sísmica de gran intensidad. Este nuevo evento recuerda la necesidad permanente de preparación y respuesta rápida ante este tipo de emergencias naturales.