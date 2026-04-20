Volver | La Tecla Nacionales 20 de abril de 2026 INFORME

El ajuste arrasó los salarios: estatales ya perdieron hasta dos años de sueldo

Un relevamiento privado reveló que el deterioro del ingreso se aceleró en los últimos 27 meses: mientras los trabajadores privados siguen perdiendo contra la inflación, los empleados públicos nacionales ya resignaron más de un tercio de su poder adquisitivo desde 2017.

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