Clinomania: la IA al rescate

La Tecla
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Los síntomas son claros y alarmantes. La persona prefiere quedarse en la cama en lugar de salir con amigos o realizar actividades productivas. Experimenta cambios de humor repentinos, una obsesión por las sábanas y almohadas, y una sensación abrumadora de fuerza gravitacional que anula la voluntad. El confort libera dopamina y refuerza el ciclo vicioso.
Con frecuencia, la clinomanía es un síntoma de depresión, ansiedad o esquizofrenia catatónica, lo que genera sentimientos de culpa y un progresivo deterioro en la calidad de vida.
La terapia cognitivo-conductual (TCC) constituye el pilar del tratamiento. Ayuda a identificar pensamientos distorsionados y establece rutinas graduales con metas alcanzables. En muchos casos se complementa con ansiolíticos o antidepresivos. Los expertos recomiendan, además, realizar ejercicio diario, exponerse a la luz natural y recibir psicoeducación para recuperar la autonomía.
Los avances en inteligencia artificial están ofreciendo nuevas herramientas más accesibles y personalizadas. Modelos como SleepFM analizan datos de una sola noche de sueño y pueden predecir riesgos de más de 130 enfermedades, incluyendo demencia y depresión, lo que facilita diagnósticos tempranos. Asimismo, las camas inteligentes con IA regulan en tiempo real la temperatura, la posición y la iluminación, reduciendo los niveles de cortisol y estimulando la producción de melatonina para optimizar el descanso. Apps y chatbots con inteligencia artificial brindan terapia cognitivo-conductual digital las 24 horas, una opción especialmente útil para quienes evitan las consultas presenciales.
La clinomanía afecta la productividad y la salud mental de miles de personas. Si sientes que la cama te atrapa, no lo dejes pasar: consulta a un especialista. La combinación de terapia cognitivo-conductual con las herramientas de IA representa un avance esperanzador para recuperar el control y volver a disfrutar de la vida fuera de las sábanas.