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18 de abril de 2026
LO QUE SE VIENE

Avanza la extradición de “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

El principal acusado está detenido en Perú y podría ser trasladado a la Argentina en un plazo cercano a 30 días. Interpol interviene en el operativo para que enfrente cargos por el asesinato de tres jóvenes

Avanza la extradición de “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela
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 La causa por el triple crimen de Florencio Varela dio un paso clave con el inicio formal del proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, apuntado como uno de los principales responsables de los asesinatos.

El sospechoso permanece detenido en Perú, donde se avanzó en los trámites judiciales necesarios para concretar su traslado a la Argentina. El procedimiento podría completarse en un plazo aproximado de 30 días, en el marco de un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países y organismos internacionales.

“Pequeño J” está acusado de homicidio agravado por el crimen de tres jóvenes, un hecho que generó fuerte conmoción social por la violencia con la que se produjo. La investigación sostiene que el acusado habría tenido un rol central en el ataque y que los asesinatos podrían estar vinculados a disputas relacionadas con el narcotráfico.

Tras el hecho, el imputado logró salir del país, pero fue localizado y detenido en territorio peruano. Desde entonces, permanecía a la espera de la resolución sobre su extradición, que finalmente comenzó a concretarse en las últimas horas.

Con este avance, la Justicia argentina se encamina a dar un paso decisivo en la causa, ya que la presencia del principal acusado en el país permitirá profundizar la investigación y avanzar hacia el juicio por uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos.

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