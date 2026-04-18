Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de abril de 2026 VATICINIO

Berni dijo que Massa tiene “muchísimas posibilidades de ser gobernador”

El senador destacó que el exministro y exdiputado “es uno de los hombres que más conocen la provincia” y reclamó que haya “una PASO contundente” en 2027.

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