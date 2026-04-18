18 de abril de 2026
VATICINIO
Berni dijo que Massa tiene “muchísimas posibilidades de ser gobernador”
El senador destacó que el exministro y exdiputado “es uno de los hombres que más conocen la provincia” y reclamó que haya “una PASO contundente” en 2027.
El senador provincial y ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, tiene “muchísimas posibilidades” de convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027.
“Hoy el peronismo tiene más de doce candidatos. Eso es bueno. Habla de la calidad política de sus dirigentes. Es un síntoma de que el peronismo está vivo”, destacó Berni en diálogo con el periodista Jorge Fontevecchia, en su programa Modo Fontevecchia. Pero destacó particularmente las cualidades de Massa como aspirante al sillón de Dardo Rocha.
“Sergio Massa es uno de los hombres que más conoce el Estado; es uno de los hombres que más conoce la provincia. Me parece que, más allá de que él lo niega, tiene muchísimas posibilidades de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”, resaltó Berni.
De todas maneras, se mostró inclinado a que haya una disputa interna en el peronismo a través de elecciones primarias, en lugar de una lista única encolumnada detrás de Massa.
“Lo mismo que debería suceder en la Nación: debería haber una PASO contundente. En la Provincia debería suceder exactamente lo mismo”, argumentó el legislador.