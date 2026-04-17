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17 de abril de 2026
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Amenazas en escuelas: Terigi pidió serenidad y envió una guía a docentes y directivos

La titular de la cartera educativa bonaerense pidió que no se exacerbe la circulación de los hechos. Se envió a todas las escuelas un texto con orientaciones para manejar este tipo de situaciones.

Amenazas en escuelas: Terigi pidió serenidad y envió una guía a docentes y directivos
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La titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, pidió a los docentes y directivos de las escuelas que actúen con “serenidad” ante las amenazas y agresiones que vienen proliferando en los establecimientos educativos bonaerenses (así como en los de otras provincias) a poco de la muerte del pequeño Ian Cabrera en un ataque en una escuela de Santa Fe.

La DGCE elaboró un comunicado con orientaciones para actuar ante este tipo de situaciones, que fue enviado a la Dirección de Inspección General y a las jefaturas regionales y distritales para que sea distribuido en todas las escuelas.

El objetivo de este material es “acompañar a las comunidades educativas en un contexto de preocupación, para sostener la convivencia institucional y priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares, directivos y familias, y evitar la reproducción o viralización de los mensajes, con el fin de no amplificar el temor ni generar nuevos episodios”, explicó la dependencia educativa.

Los lineamientos elaborados por la DGCE pueden leerse aquí.

“Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”, explicó Terigi.

“Es importante no amplificar estos hechos ni contribuir a su circulación. El trabajo conjunto entre escuelas y familias es clave para sostener la convivencia y acompañar a las y los estudiantes en este contexto”, destacó la funcionaria del gobierno de Axel Kicillof.

La DGCE resaltó “la importancia de sostener espacios de diálogo en cada institución, involucrando a toda la comunidad educativa, y promoviendo prácticas que fortalezcan los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo”.
 

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