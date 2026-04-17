Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de abril de 2026 EN QUILMES

Aumenta la alarma en las escuelas: operativo policial por un chico con un cuchillo

El adolescente llevó el arma blanca a la secundaria donde estudia. Allí, como en otras escuelas, habían aparecido leyendas que amenazaban con un tiroteo. En otro colegio de la misma ciudad se habría producido un abuso.

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