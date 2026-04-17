17 de abril de 2026
EN QUILMES
Aumenta la alarma en las escuelas: operativo policial por un chico con un cuchillo
El adolescente llevó el arma blanca a la secundaria donde estudia. Allí, como en otras escuelas, habían aparecido leyendas que amenazaban con un tiroteo. En otro colegio de la misma ciudad se habría producido un abuso.
El estado de alarma por la violencia en las escuelas (efectiva y potencial) sigue en aumento. Luego del lamentable hecho de ayer, cuando una alumna de primer año de secundaria atacó a puñaladas a un estudiante de tercero en la puerta de la escuela en la que ambos estudian, en San Martín, hoy la policía debió realizar un operativo de urgencia en un colegio de Quilmes, porque un alumno fue a clase con un cuchillo.
El adolescente no llegó a agredir a nadie, porque, a raíz de amenazas anónimas en esa y otras escuelas, la policía había montado una guardia y requisaba las mochilas de los estudiantes en la entrada; así hallaron el arma.
El hecho incrementa la preocupación por la escalada de amenazas y agresiones. En los últimos días aparecieron en varias escuelas de distintas provincias pintadas amenazantes con la leyenda “Mañana tiroteo” o similares. También ocurrió en la secundaria en cuestión, el colegio Reino de España, al que hoy el muchacho (no identificado por ser menor) concurrió provisto de un arma blanca.
En otras escuelas de Quilmes también habían aparecido mensajes que advertían sobre inminentes tiroteos, aunque, por fortuna, ninguno se efectivizó hasta ahora. El contexto es preocupante porque estos mensajes (aparentemente producto de un reto viral de TikTok) siguen la línea de un ataque real ocurrido hace pocos días en Santa Fe, en el que perdió la vida el pequeño Ian Cabrera, y conviven en el tiempo con agresiones reales como la de ayer en San Martín.
Por si fuera poco, trascendió que en otro colegio quilmeño, el viernes pasado, se habrían producido un abuso sexual por parte de un alumno hacia otro, durante el recreo.