17 de abril de 2026
GIRA INTERNACIONAL
Kicillof sumó respaldo en Europa: reunión con Petro y vínculos en Barcelona
En el segundo día de su visita oficial a España, el gobernador bonaerense mantuvo encuentros con el presidente colombiano Gustavo Petro, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni y referentes de centros internacionales de política y cooperación.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, avanzó con una intensa agenda institucional y política durante el segundo día de su gira por España, donde combinó reuniones bilaterales, vínculos académicos y contactos internacionales con el objetivo de fortalecer la proyección exterior de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los encuentros más destacados fue el que mantuvo en Barcelona con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien analizó el escenario regional y los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos frente al contexto global. Según expresó el mandatario bonaerense, dialogaron sobre la necesidad de construir alianzas que promuevan el bienestar social y económico, además de intercambiar miradas sobre el avance de sectores de ultraderecha a nivel internacional.
La actividad central del día tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Kicillof fue recibido por el alcalde Jaume Collboni. Allí abordaron iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre la capital catalana y la provincia de Buenos Aires.
Durante la reunión se analizaron políticas vinculadas al desarrollo del turismo como motor económico y también experiencias comparadas en materia de seguridad pública. Ambas partes coincidieron en avanzar hacia un acuerdo de hermanamiento entre los distritos, con el objetivo de profundizar la cooperación institucional y el intercambio de políticas públicas.
Del encuentro participaron además funcionarios bonaerenses y autoridades del gobierno local de Barcelona vinculadas a asuntos europeos, relaciones internacionales y diversidad cultural.
Como parte de la agenda internacional, el gobernador también participó de una cena institucional realizada en el campus madrileño de IE University, que reunió a referentes políticos, diplomáticos y académicos europeos y latinoamericanos.
Entre los asistentes se destacó la presencia del ex jefe de la diplomacia europea y actual presidente del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), Josep Borrell, junto a autoridades académicas, representantes de fundaciones internacionales, analistas de política global y periodistas especializados en relaciones internacionales.
El encuentro funcionó como un espacio de diálogo sobre el escenario geopolítico, la cooperación entre Europa y América Latina y el rol de los gobiernos subnacionales en la agenda internacional.
Desde la comitiva bonaerense remarcaron que la gira busca posicionar a la provincia en ámbitos multilaterales, atraer cooperación técnica y generar vínculos políticos en un contexto global atravesado por tensiones económicas y cambios en el mapa internacional.
Con reuniones políticas de alto nivel, contactos académicos y gestos de articulación regional, Kicillof continúa así una gira que apunta a proyectar a la provincia de Buenos Aires más allá del escenario nacional y consolidar alianzas estratégicas en Europa.