Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de abril de 2026 FRENO DE MANO

Wolkswagen paró la producción en su planta de Pacheco

La automotriz detuvo sus operaciones ayer y hoy por un conflicto laboral de un proveedor que está al borde del cierre. Otro botón de muestra de la crisis de una industria vital.

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