17 de abril de 2026
FRENO DE MANO
Wolkswagen paró la producción en su planta de Pacheco
La automotriz detuvo sus operaciones ayer y hoy por un conflicto laboral de un proveedor que está al borde del cierre. Otro botón de muestra de la crisis de una industria vital.
La crisis de la industria automotriz golpea a Volkswagen, la fábrica de automóviles, que ayer y hoy debió suspender sus operaciones en la planta de Pacheco, en el partido de Tigre, debido a que uno de sus proveedores atraviesa un conflicto laboral y tiene las instalaciones tomadas por los trabajadores.
La fábrica de autopartes Pelzer System, que provee a Volkswagen de insonorizantes, alfombras y cobertores de motor para la camioneta Amarok, no está funcionando, porque los empleados tomaron la planta en protesta por la negativa a una recomposición salarial.
El conflicto en Pelzer System cortó el suministro de estos elementos a Volkswagen, que debió detener la producción ayer, sin fecha determinada de reinicio, ya que depende de la resolución del conflicto en la empresa proveedora.
De alguna manera, es la propia Volkswagen la causante del parate, porque la crisis de Pelzer se deriva de una reducción de los pedidos por parte de la gran automotriz, que es su principal cliente. El fin de la producción del modelo Taos y la elección de un proveedor diferente para la Amarok Patagonia, que aún no comenzó a fabricarse (y que obtendrá insumos de un universo mucho más reducido de proveedores locales), pusieron en jaque las cuentas de Pelzer.
La situación en la planta de VW no es un caso aislado. El mes próximo Peugeot eliminará un turno de producción en su fábrica de El Palomar y pondrá a disposición de sus empleados un programa de retiros voluntarios. Fiat suspendió la producción tres días a la semana en su planta de Córdoba por la falta de provisión de motores. Renault anunció suspensiones intermitentes.