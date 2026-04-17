Arde la calle online: libertarios se tiran con todo y sigue la interna en las redes

Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

Yo viendo como se pelean Dan, Lilia Lemoine, Pagano, Pareja, el Oso Arturo, Jacobo, la Suller y Moreno con Pichetto pic.twitter.com/j04c2mWgNN — Elmo Delo (@DeloElmo) April 17, 2026

El esfuerzo lo hicimos y nos pagaron con una patada en el culo. Es hora de honrar la palabra, echar a Sebastián Pareja y devolverle el partido a los militantes. https://t.co/QHQRLYaBNb — SHERIFF ⭐ (@GonzaAbalos) April 17, 2026

Eran los Peacky Blinders porteños, pero terminaron todos meados por una mina que apenas sabe leer, y un par de Menem bien berretas....pic.twitter.com/NzuZgCRH7q — El Facilitador (@El_Facilitador_) April 17, 2026

Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar 🙏🏼 — Agustín Romo (@agustinromm) April 17, 2026