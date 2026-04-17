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17 de abril de 2026
CRUCES

Arde la calle online: libertarios se tiran con todo y sigue la interna en las redes

Mientras el gobierno atraviesa un momento complicado, las rispideces internas entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo se sacan chispas.

Arde la calle online: libertarios se tiran con todo y sigue la interna en las redes
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La Libertad Avanza también atraviesa una fuerte situación de internas dentro de su propio espacio. Los bandos que responden a Santiago Caputo y Karina Milei siguen intercambiando opiniones en redes sociales, con varios frentes de batalla tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

Mientras escala la tensión por el caso de Manuel Adorni, también se conoció la salida del caputista Agustín Romo de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. En su lugar estará el platense Juanes Osaba, quien tiene línea directa con el presidente del partido en suelo bonaerense, Sebastián Pareja. 

 
Con todas estas situaciones sobre la mesa, en las redes sociales los libertarios se tiran con de todo. Una buena batalla en la calle online la protagonizaron la diputada nacional Lilia Lemoine y el Gordo Dan, conductor en el canal de stream Carajo y con fuerte presencia en redes sociales, sobre todo en X.

En ese sentido, la diputada nacional sentenció: “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”.

 
Allí el conductor respondió: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás”.

 
Mientras tanto, también crecen los reclamos de los caputistas hacia el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja.
   

 

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