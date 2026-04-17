Diputados de Kicillof van por Adorni ante la quita de recursos de Nación a PBA

Los diputados nacionales que responden apreparan una fuerte ofensiva política contrade cara al informe de gestión que el jefe de Gabinete deberá presentar el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados. El eje del cuestionario apunta directamente a la relación financiera entre la Nación y la provincia de Buenos Aires y busca obligar al funcionario a responder por la retención de recursos que el gobierno bonaerense denuncia como una quita ilegal.La ofensiva es impulsada por el grupo de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires cercanos al gobernador bonaerense, integrado por. Todos forman parte del principal bloque de Fuerza Patria y ya habían mantenido una reunión con Kicillof en La Plata para coordinar una estrategia parlamentaria frente al ajuste impulsado desde la Casa Rosada.La expectativa está puesta sobre la figura de Adorni, quien se encuentra envuelvo en un escándalo por posibles. Hasta el momento cuenta con el acompañamiento de los hermanos Milei y los rumores de una posible salida del cargo no cesan.Sin embargo, el Jefe de Gabinete adoptó un perfil bajo para evitar mayores inconvenientes y se focaliza en su presentación a fines de abril. El funcionario dio instrucciones a sus asesores para evaluar todos los temas que incluyen lasque esperan ser respondidas por la oposición.Una de las preguntas centrales que impulsó Juan Marino fue:. El planteo apunta al reclamo bonaerense por las transferencias adeudadas por ANSES a la Caja de Jubilaciones provincial. Desde La Plata sostienen que la deuda previsional ya supera los $2,2 billones, mientras que la Corte Suprema ya convocó a audiencias entre ambas partes para discutir el conflicto.Otra de las consultas apunta al: “¿Reconoce el Poder Ejecutivo que la no ejecución de una partida presupuestaria aprobada por ley del Congreso constituye un incumplimiento de las obligaciones legales del PEN?”. Los legisladores buscan explicaciones sobre la interrupción del FONID, un complemento salarial docente que dejó de girarse pese a seguir respaldado por una ley nacional vigente.También aparece una vinculada al financiamiento educativo: “¿Reconoce el Poder Ejecutivo estos guarismos?”. El cuestionamiento se basa en la caída de la inversión nacional en educación, que según los diputados bajó al 0,91% del PBI en 2024 y al 0,88% en 2025, muy lejos del piso legal del 6% establecido por laEn materia de coparticipación, los diputados kicillofistas interpelarán a Adorni con un tema más que sensible:. El eje del reclamo es la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que compensaba parcialmente el histórico desequilibrio de Buenos Aires.El transporte público también forma parte del cuestionario: “Si la provincia efectivamente cumplió con la totalidad de las rendiciones,”. La Provincia sostiene que cumplió con todas las rendiciones del Fondo Compensador del Transporte, aunque los recursos todavía no fueron liberados por Nación.A su vez, los legisladores se centraron en el: “¿Reconoce el Poder Ejecutivo la existencia de esta deuda?”. El Gobierno bonaerense sostiene que la falta de cumplimiento de ese acuerdo generó una deuda que ya ronda los $1,3 billones, por lo que se busca una respuesta oficial sobre montos y plazos de pago.Laestá en la agenda y ponen el foco en el monto total que dejó de enviar a PBA: “¿Reconoce el Poder Ejecutivo este monto?”. El planteo se refiere a la deuda que la Provincia calcula en $15,6 billones por obras frenadas y programas suspendidos, además del impacto de la paralización de 841 obras nacionales en territorio bonaerense.En cuanto al, los legisladores preguntarán: “¿Puede informar el Poder Ejecutivo cuál es el monto total que la provincia de Buenos Aires dejó de percibir en materia de seguridad como consecuencia de la eliminación del FoFoFi y la interrupción del Consenso Fiscal?”. Según los diputados, esos fondos estaban destinados a patrulleros, equipamiento tecnológico y salarios para la Policía Bonaerense., es otra de las definiciones que buscarán arrancarle a Adorni. La oposición quiere saber si la Casa Rosada prevé cancelar durante este año las deudas acumuladas con la Provincia en distintas áreas sensibles.La última pregunta apunta directamente al discurso económico del Gobierno nacional: “¿Puede demostrar que el superávit fiscal se habría alcanzado igualmente de haber cumplido con la totalidad de las transferencias legalmente debidas a la provincia de Buenos Aires y al resto de las provincias?”. Con ese planteo,Detrás del cuestionario parlamentario, el gobierno bonaerense busca reforzar una denuncia política que sostiene hace tiempo: que el ajuste de la Nación tuvo un impacto directo sobre la administración provincial. En La Plata sostienen que la interrupción de transferencias afectó el financiamiento del sistema previsional, el pago de salarios docentes, la seguridad, el transporte público y la continuidad de obras clave en distintos municipios. La discusión de fondo no sólo atraviesa el vínculo entre, sino también el peso que esos recortes pueden tener sobre la prestación de servicios en la provincia más poblada del país.