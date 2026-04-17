Volver | La Tecla Nacionales 17 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Denuncian por evasión fiscal a dos hijos de Lázaro Báez por unos 500 millones de pesos

Se trata de Martín y Leandro Báez, quienes ya cuentan con condenas por lavado de dinero en causas anteriores. La justicia federal de Río Gallegos investiga una deuda impositiva por una cuenta en Bahamas que contiene el equivalente a 2,6 millones de dólares

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