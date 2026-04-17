17 de abril de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Denuncian por evasión fiscal a dos hijos de Lázaro Báez por unos 500 millones de pesos
Se trata de Martín y Leandro Báez, quienes ya cuentan con condenas por lavado de dinero en causas anteriores. La justicia federal de Río Gallegos investiga una deuda impositiva por una cuenta en Bahamas que contiene el equivalente a 2,6 millones de dólares
Dos hijos de Lázaro Báez están siendo investigados por la justicia federal de Santa Cruz por el presunto delito de evasión fiscal. Se trata de Martín y Leandro Báez, a quienes el fisco les reclama una deuda impositiva de más de 500 millones de pesos
Según información que publica el periodista Daniel Seinfert en Clarín, a Leandro Báez, que está condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero en la “Ruta del Dinero K”, la DGI que a nivel nacional está a cargo de Mariano Mengochea lo denuncia por evadir el pago de al menos 252 millones de pesos de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, con sus respectivas penalidades e intereses.
En tanto, a Martín Báez, condenado en Río Gallegos a 9 años de cárcel por la causa que se inició con una investigación del programa de Jorge Lanata, le endilgan una deuda de 256 millones de pesos por los mismos delitos.
El juzgado federal de Río Gallegos, que lleva adelante la investigación, sólo analizó la evasión detectada en 2019, delitos que estaban en riesgo de entrar en período de prescripción.
En cuanto a los hechos, indica que “por un lado, que los hermanos Báez nunca declararon ante el fisco dos cuentas bancarias -con numeración 590201 y 590207- en el CBH Bahamas Limited, una entidad bancaria con sede en Nassau”, donde “habían depositados poco menos de 2,3 millones de francos suizos en 2019 y poco más en 2020. Es el equivalente a 2,6 millones de dólares”.
Las cuentas fueron abiertas en 2015, eran manejadas tanto por Martín como por Leandro Báez y tenían de pantalla una empresa offshore: Eastern Shoreline Limited, un ducto por donde Lázaro Báez movió más de 10 millones de dólares desde el país a Suiza y el Caribe, en tiempos en que se hacían famosos los videos de La Rosadita donde Martín Báez, entre otros, contaba billetes.
La existencia de esas cuentas en Bahamas fue aportada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la causa de La Ruta del Dinero K. Sirvieron como prueba para condenar a los Báez por lavado de dinero. Y sobre esos fondos existió un pedido de decomiso, como parte de los 60 millones de dólares que el Estado le reclama al empresario kirchnerista, por su raid delictivo.
Pero ARCA descubrió que en 2019, bajo la gestión macrista de Leandro Cuccioli en la entonces AFIP, se omitió el reclamo tributario. Entonces, el organismo reconstruyó la documentación necesaria mediante los mecanismos del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes, un sistema de intercambio de información financiera que impulsó la OCDE. Y formalizó la denuncia el pasado 16 de marzo en los tribunales de Santa Cruz donde los Báez tienen domicilios fiscales y curatela, en el caso de Martín, que está en calidad de preso.
Según la denuncia a la que accedió Clarín, "Estos depósitos han permitido que el responsable genere rentas y obtenga un incremento patrimonial injustificado del que no se tuvo conocimiento durante un prolongado período de tiempo". De allí se presume que los 500 millones de pesos enmarcados en una presunta evasión fiscal agravada por el período 2019 pueda derivar, ya en el curso de la investigación judicial, en similares reclamos para los años siguientes hasta la actualidad o, al menos, hasta el día en que los fondos no declarados hayan sido efectivamente decomisados de las cuentas en Bahamas.
Para ARCA, los hermanos Báez incumplieron "durante sucesivos períodos fiscales (...) sus obligaciones tributarias de manera sostenida, lo que resultaría un indicio de su intención de ocultar al Fisco su verdadera capacidad contributiva, siendo que para el momento de detectarlo el Organismo no advierta fácilmente cuál es su verdadero patrimonio, y de esa manera evadir la obligación tributaria correspondiente al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales".