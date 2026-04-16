¿Cuánto cuesta vivir realmente? Los gremios cuestionan los números del gobierno
Los gremios agrupados en el FRESU actualizaron su canasta alternativa a la del INDEC. Afirman que una vida digna cuesta casi 3 millones de pesos al mes. Es el doble de la estimación oficial.
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¿Cuánto cuesta vivir dignamente en la Argentina? Las estimaciones del costo de vida realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) están bajo fuego, al igual que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado en base a una canasta de bienes y servicios que muchos consideran obsoleta. Permea a un amplio sector de la sociedad la idea de que los números oficiales no reflejan fielmente la realidad cotidiana de la mayoría de los argentinos.
Entre quienes cuestionan la validez de las cifras oficiales se encuentran los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), de conformación reciente, considerados el ala “combativa” del movimiento sindical por contraposición a otras organizaciones que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) y que han venido siendo más dialoguistas con el gobierno de Javier Milei.
En el FRESU no se quedaron en la crítica, sin embargo. El frente sindical elaboró un índice del costo de vida alternativo al oficial, que llamó “Canasta Básica del Trabajador” (CBT), y cuyo valor es considerablemente superior al computado por el INDEC.
Este mes, cubrir las necesidades básicas de una familia tipo cuesta 2.802.755 pesos, según la CBT elaborada por el FRESU. Es aproximadamente el doble de lo calculado oficialmente y equivale a ocho salarios mínimos. Un objetivo inalcanzable para muchos.
El valor del índice no es antojadizo. Se calcula a partir de los datos del propio INDEC, pero con una ponderación diferente de cada ítem, que presentan como más acorde a la realidad actual de la Argentina.
El desagregado de esos casi 3 millones de pesos según las diferentes necesidades básicas a cubrir por una familia se descompone de esta manera: