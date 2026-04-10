Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2026 EL MARTES

El PRO bonaerense volverá a reunirse con la reforma política en la mira

Con la excusa de la asunción de Petrecca y otras autoridades que falta formalizar, un centenar de dirigentes del partido amarillo se juntarán en la sede porteña y relevarán los consensos internos. La reforma electoral y la boleta única estarán en el temario.

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