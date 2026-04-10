10 de abril de 2026
EL MARTES
El PRO bonaerense volverá a reunirse con la reforma política en la mira
Con la excusa de la asunción de Petrecca y otras autoridades que falta formalizar, un centenar de dirigentes del partido amarillo se juntarán en la sede porteña y relevarán los consensos internos. La reforma electoral y la boleta única estarán en el temario.
El PRO bonaerense tendrá una nueva cumbre este martes, con la excusa formal de la asunción de autoridades pero con objetivos más profundos de cara a la pelea que viene: avanzar en la reforma política, con la boleta única como estandarte, y relevar los consensos internos luego de que la alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) dividiera las aguas en la agrupación fundada por Mauricio Macri.
Cristian Ritondo y Soledad Martínez ya fueron ungidos como presidente y vicepresidenta del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires, pero el martes próximo, en la sede porteña del PRO sobre la calle Balcarce (la misma de la Casa Rosada), será el turno del ahora senador provincial Pablo Petrecca, justamente uno de los que rechazaron ese acuerdo y pelearon por fuera, en su caso, con buenos resultados. El ex alcalde juninense asumirá como vicepresidente segundo. Florencia De Sensi, como secretaria general.
Un centenar de dirigentes se darán cita en la casa proísta para debatir y analizar los pasos a seguir en lo inmediato.
Además del impulso a la boleta única y todo lo que corre detrás, el PRO buscará afirmar su posición en territorio bonaerense con críticas al gobierno de Axel Kicillof y presentará sus propios indicadores sobre diversas áreas de gobierno.
La directiva del expresidente Macri es consolidar la imagen del PRO como una fuerza independiente y activa, algo que había quedado en cuestión (incluso desde dentro) con la alianza violeta-amarilla. Las vueltas de la política, la Justicia y el destino terminaron ubicando al proísta Diego Santilli en la Casa Rosada, como ministro del Interior; junto a Ritondo, el encumbrado “Colo” busca mantener el emparejamiento, mientras que Macri preferiría cierta independencia del oficialismo.