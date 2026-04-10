10 de abril de 2026
ENCUENTROS
El kicillofismo de la Segunda sacó chapa tras la elección del PJ y se reunió en Arrecifes
Un grupo de alcaldes que responde a Axel Kicillof mantuvo un encuentro para trazar un diagnóstico de la situación política, económica y social en los distritos, luego de imponerse en las elecciones locales en tres municipios.
Las reuniones entre intendentes afines en las secciones son habituales en tiempos donde el panorama económico y social en los distritos es poco alentador. Los alcaldes peronistas de la Segunda Sección mantuvieron un nuevo encuentro para analizar la situación en los territorios.
Del encuentro dijeron presente los intendentes de Ramallo, Mauro Poletti, de San Pedro, Cecilio Salazar, de Salto, Ricardo Alessandro. También dijo presente el diputado bonaerense Diego Nanni (Exaltación de La Cruz), el dirigente peronista de Arrecifes, Patricio Gabilondo, entre otros dirigentes locales y seccionales.
Según detallaron, el encuentro tuvo un almuerzo entre los presentes, donde se repasó la situación económica y social en los distritos. Hubo críticas al gobierno nacional por la caída en los recursos y por la fuerte pérdida de empleo.
“La charla obviamente orientada a las particularidades de cada distrito”, sentenció uno de los participantes y añadió que “cada uno hizo su expresión de cada distrito como nos encontramos”.
También argumentó que dicha mesa política viene creciendo a buen ritmo. Sostuvo que “arrancó como una mesa muy chiquita hace tiempo y la verdad que la venimos consolidando fuerte ya con todo el laburo que se viene haciendo”.
Este encuentro también se da luego de las últimas elecciones del PJ Bonaerense, donde el kicillofismo se quedó con las tres contiendas partidarias que hubo en la sección. Tanto San Nicolás, como Zárate y San Antonio de Areco ahora tienen conducción kicillofista luego de imponerse ante el sector cristinista en las urnas.
“Las tres internas que jugamos en referencia del MDF, San Nicolás, San Antonio de Areco y Zarate se ganaron, así que también le dio un volumen político más importante, obviamente se habló mucho de todo lo que tiene que ver con el proyecto Axel Presidente y Gabriel Katopodis de Gobernador, así que trabajando obviamente distrito por distrito, contando esas particularidades, fijando un poco la línea de acción política que va a seguir teniendo la mesa”, añadió uno de los participantes.
Por su parte, adelantó que también van a trabajar en “un encuentro de concejales y en un encuentro de consejeros escolares en toda la representación que tenemos y también se habló de tener una reunión con el gobernador, obviamente que la van a encabezar los intendentes y el diputado para plasmar todas las inquietudes políticas que tenemos”.
Otra de las ideas es sostener estas reuniones de manera mensual, con el fin de sostener los lazos y buscar soluciones conjuntas a los problemas locales. A través de su cuenta de X, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, sentenció: “Estamos convencidos de que el camino es el diálogo y la construcción colectiva. Solo a través de una sección fuerte y unida podremos dar las respuestas que nuestros vecinos necesitan en este contexto tan complejo”.