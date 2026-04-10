Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2026 ZONA DE CONFLICTO

Embargo millonario y recusación cruzada traban la causa por contaminación en la Región

La investigación por el daño ambiental en el Río de la Plata suma tensión judicial: tras el embargo de $157 mil millones a la Provincia, la Fiscalía recusó al juez Recondo por falta de imparcialidad. El magistrado rechazó el planteo y ahora define la Cámara

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