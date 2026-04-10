10 de abril de 2026
ZONA DE CONFLICTO
Embargo millonario y recusación cruzada traban la causa por contaminación en la Región
La investigación por el daño ambiental en el Río de la Plata suma tensión judicial: tras el embargo de $157 mil millones a la Provincia, la Fiscalía recusó al juez Recondo por falta de imparcialidad. El magistrado rechazó el planteo y ahora define la Cámara
El expediente cobró nueva relevancia luego de que la Justicia ordenara un embargo por más de $157 mil millones contra la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la ejecución de obras de saneamiento largamente postergadas. La medida fue dispuesta por el juez federal Alberto Recondo, quien interviene en el proceso y viene advirtiendo sobre la gravedad del deterioro ambiental en el sistema hídrico que integran el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata.
Según consta en la causa, la Provincia incumplió una orden judicial dictada en 2022 que la obligaba a prever partidas presupuestarias para avanzar con obras destinadas a tratar los efluentes cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.
En ese marco, un informe pericial de especialistas de la Universidad Nacional de La Plata describió un “grado de contaminación aberrante”, lo que reforzó la decisión del magistrado de avanzar con medidas de presión para destrabar la situación.
Sin embargo, el embargo desató una dura reacción de la Fiscalía de Estado, que recusó a Recondo al considerar que perdió imparcialidad y adoptó decisiones “exageradas” y con un sesgo sancionatorio hacia la Provincia.
El fiscal de Estado, Hernán Gómez, sostuvo que el juez se convirtió en “protagonista” del proceso y cuestionó la proporcionalidad de la medida cautelar, además de advertir sobre una supuesta “animadversión” hacia el organismo que representa.
La tensión escaló aún más cuando desde la Fiscalía se deslizó la posibilidad de acudir al Consejo de la Magistratura, lo que motivó una respuesta del juez, quien pidió evitar “amenazas” en el marco del expediente.
En una resolución reciente, Recondo rechazó la recusación y defendió su actuación al sostener que no existe enemistad ni parcialidad, y que el embargo fue consecuencia directa del incumplimiento prolongado de la Provincia.
El magistrado también sugirió que el planteo en su contra podría buscar apartarlo para que la causa pase a otro juzgado, en un fuero donde solo hay dos secretarías con competencia similar.
Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones deberá definir si confirma al juez al frente del caso o hace lugar al pedido de la Fiscalía, en un expediente clave que combina conflicto institucional, presión financiera y una crisis ambiental sin resolver.