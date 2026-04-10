Madre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia: “Yo no maté a mi hijo, lo protegí”

Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el domingo de Pascuas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, habló por primera vez y negó enfáticamente haber maltratado o causado su muerte:“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó la mujer.



Asimismo, según su relato, esa mañana se levantaron temprano porque Ángel dormía muchas horas. El niño se había hecho pis, lo acostaron nuevamente y, al revisarlo más tarde, su actual marido notó que no respiraba: “Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”.



La acusada relató que salieron a la calle pidiendo ayuda con el niño desmayado envuelto en una campera. Una vecina intentó trasladarlos, pero finalmente llegó la ambulancia.



Además, el niño llegó al hospital con signos vitales pero con falta de oxígeno y falleció esa misma medianoche en terapia intensiva. El informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza, aunque aún se esperan los resultados definitivos para determinar la causa exacta de la muerte.



La mujer negó cualquier tipo de maltrato hacia Ángel y cuestionó las acusaciones de la familia paterna: “¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que estén conmigo”, dijo. También denunció haber sufrido violencia de género durante el embarazo y los primeros meses de vida del niño por parte de su ex pareja, el padre de Ángel.



Pese a sus antecedentes, que incluyen la quita de tenencia de otro hijo por maltrato y denuncias por violencia en otras provincias, el juez de Familia Juan Pablo Pérez ordenó en noviembre del año pasado la revinculación de Ángel con su madre biológica. Desde entonces, el niño vivía con Mariela y su actual pareja, Maicol González.



Tanto la madre como su pareja fueron imputados por el fiscal Facundo Oribones en la causa que investiga la muerte del niño, aunque permanecen en libertad bajo control judicial. La familia paterna, encabezada por el padre Luis López y la madrastra Lorena Andrade, sostiene que “a Ángel lo mataron” y denuncia que el niño suplicaba no volver con su madre biológica.