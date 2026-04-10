10 de abril de 2026
ROLL OVER
Deuda en dos pasos: PBA habilita $1 billón y le reparte una porción a los municipios
La Provincia estableció los términos generales para emitir deuda por hasta $1 billón, bajo distintas modalidades, y emitió un bono en pesos a tasa variable por más de $232 mil millones para refinanciar vencimientos y alimentar el Fondo de Inversión Municipal. La operación incluye garantías sobre coparticipación y expone la presión financiera sobre las cuentas bonaerenses.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un esquema de financiamiento en dos etapas que combina un programa general de endeudamiento con una emisión concreta de bonos en el mercado local. Ambas decisiones fueron formalizadas mediante resoluciones del Ministerio de Economía.
En primer lugar, la Resolución 175 estableció los términos generales para emitir deuda por hasta $1 billón, bajo distintas modalidades. Ese paraguas habilita al Ejecutivo a salir al mercado con diferentes instrumentos según las condiciones financieras.
El esquema contempla emisiones en pesos o dólares, a tasa fija o variable, con plazos de hasta 48 meses. También habilita distintas formas de colocación, desde licitaciones públicas hasta colocaciones directas o mecanismos de bookbuilding.
Uno de los puntos centrales de esa resolución es la delegación de facultades en la Subsecretaría de Finanzas. Ese organismo queda autorizado a definir las condiciones específicas de cada emisión sin necesidad de nuevas decisiones políticas de alto nivel.
En ese marco general, el mismo día se avanzó con una operación concreta: la emisión de un bono en pesos por hasta $232.338 millones, con vencimiento en marzo de 2028. Se trata de la primera ejecución del programa.
El título fue emitido a tasa variable, ajustada por la tasa Tamar más un margen adicional de 700 puntos básicos. Este esquema traslada la evolución de las tasas del sistema financiero al costo de la deuda provincial.
La estructura del bono es tipo “bullet”, es decir, con amortización total al vencimiento y pagos semestrales de intereses. Esto permite aliviar el flujo de pagos en el corto plazo, pero concentra el peso de la deuda hacia el final.
El destino de los fondos confirma el carácter de la operación: la mayor parte se utilizará para cancelar servicios de deuda existentes. En paralelo, un 8% se dirigirá al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
Otro aspecto relevante es la garantía: la Provincia habilitó la cesión de recursos de coparticipación federal para respaldar el repago. Se trata de una herramienta habitual, pero políticamente sensible por el impacto potencial sobre ingresos futuros.
Con este movimiento, el gobierno bonaerense consolida una estrategia de financiamiento basada en el mercado local, en un contexto de restricciones externas. El esquema en dos pasos —programa amplio y emisión puntual— permite flexibilidad operativa, pero también evidencia la necesidad de sostener el roll over de deuda en el tiempo.