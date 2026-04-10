Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2026 ROLL OVER

Deuda en dos pasos: PBA habilita $1 billón y le reparte una porción a los municipios

La Provincia estableció los términos generales para emitir deuda por hasta $1 billón, bajo distintas modalidades, y emitió un bono en pesos a tasa variable por más de $232 mil millones para refinanciar vencimientos y alimentar el Fondo de Inversión Municipal. La operación incluye garantías sobre coparticipación y expone la presión financiera sobre las cuentas bonaerenses.

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