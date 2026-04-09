9 de abril de 2026
CONTRAGOLPE
Rápido y furioso: un gobernador ya fue a la Justicia contra la Ley de Glaciares
A horas de la aprobación de la reforma en Diputados, el pampeano Sergio Ziliotto presentó un amparo colectivo junto a la Universidad provincial y dos ONG. ¿Por qué?
A apenas unas horas después de que la reforma de la Ley de Glaciares fuera aprobada en la Cámara de Diputados, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, recurrió a la Justicia para impedir que se aplique.
Ziliotto presentó un amparo colectivo en nombre del gobierno pampeano, junto a dos ONG ambientalistas (la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú) y a la Universidad Nacional de La Pampa.
Ocurre que, aunque la provincia no tiene glaciares, sí es recorrida por un río de origen glacial, y por lo tanto podría verse afectada por los cambios introducidos en la ley, explicó el mandatario.
“La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. Los otros dos ríos ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió Ziliotto.
El gobernador pampeano dijo que la reforma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y que, en particular, “va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción”.
“Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, lamentó.
Por eso, Ziliotto, junto a la Universidad y las dos ONG consagradas a la protección de los ríos de la provincia, solicitaron que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta” de la norma aprobada esta madrugada.