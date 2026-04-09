Volver | La Tecla Nacionales 9 de abril de 2026 CONTRAGOLPE

Rápido y furioso: un gobernador ya fue a la Justicia contra la Ley de Glaciares

A horas de la aprobación de la reforma en Diputados, el pampeano Sergio Ziliotto presentó un amparo colectivo junto a la Universidad provincial y dos ONG. ¿Por qué?

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