9 de abril de 2026
CONGRESO
Uno por uno, cómo votaron los diputados bonaerenses la modificación de la Ley de Glaciares
Entre gallos y medianoche, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la normativa que generó mucho revuelo en la sociedad.
Tras un largo debate en el recinto y luego de que quedaron afuera muchos expositores en las comisiones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares. El proyecto, impulsado por el oficialismo y respaldado por gobernadores de provincias mineras, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
La presencia de Karina Milei en el recinto y el apoyo clave de diputados cordobeses sellaron el triunfo de La Libertad Avanza en una votación que genera fuerte polémica ambiental. También hubo fuertes críticas hacia Manuel Adorni por su presunto enriquecimiento ilícito, pero aun así no lograron la interpelación al funcionario.
La normativa tenía media sanción del Senado desde el 26 de febrero de 2026 (aprobado por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención), por lo que su aprobación en Diputados lo convierte en ley. La norma modifica la legislación vigente desde 2010, que protegía de manera integral a los glaciares y ambientes periglaciares de actividades extractivas como la minería, hidrocarburos u obras industriales.
La nueva ley mantiene la prohibición absoluta sobre los glaciares propiamente dichos, pero redefine el alcance de la protección en las zonas periglaciares. Ahora solo se preservarán aquellas áreas que demuestren una “función hídrica específica relevante” (para consumo humano, agricultura, biodiversidad, ciencia o turismo). Esto otorga mayor autonomía a las provincias para: realizar estudios propios de segundo y tercer nivel (más allá del Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA).
Los diputados bonaerenses que votaron a favor
Pablo Ansaloni (LLA)
Karina Banfi (ABA)
Bertie Benegas Lynch (LLA)
Alejandro Carrancio (LLA)
Giselle Castelnuevo (LLA)
María Florencia De Sensi (PRO)
Sergio Figliuolo (LLA)
Alvaro Garcia (LLA)
María Luisa Gonzalo Estevarena (LLA)
Gladys Humenuk (LLA)
Lilia Lemoine (LLA)
Johanna Sabrina Longo (LLA)
Lorena Macyszyn (LLA)
Nicolás Massot (EF)
Guillermo Montenegro (LLA)
Miriam Niveyro (LLA)
Joaquín Ojeda (LLA)
Sebastián Pareja (LLA)
María Lorena Petrovich (LLA)
Karen Reichardt (LLA)
Cristian Ritondo (PRO)
Javier Sánchez Wrba (PRO)
Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA)
Santiago Santurio (LLA)
Rubén Darío Torres (LLA)
Hernán Urien (LLA)
Patricia Vásquez (LLA)
Andrea Fernanda Vera (LLA)
Martín Yeza (PRO)
Los diputados bonaerenses que votaron en contra
Santiago Cafiero (UxP)
Carlos Daniel Castagneto (UxP)
Nicolás Del Caño (FIT-U)
Romina Del Plá (FIT-U)
Fernanda Díaz (UxP)
Mónica Frade (CC)
Sebastián Galmarini (UxP)
María Teresa García (UxP)
Juan Grabois (UxP)
Ramiro Gutiérrez (UxP)
Pablo Juliano (PU)
Máximo Carlos Kirchner (UxP)
Jimena López (UxP)
Mario Manrique (UxP)
Juan Marino (UxP)
Fernanda Miño (UxP)
Matías Molle (UxP)
Roxana Monzón (UxP)
Cecilia Moreau (UxP)
Hugo Antonio Moyano (UxP)
Marcela Marina Pagano (CC)
Sergio Omar Palazzo (UxP)
Miguel Ángel Pichetto (EF)
Horacio Pietragalla Corti (UxP)
Néstor Pitrola (FIT-U)
Luciana Potenza (UxP)
Agustina Lucía Propato (UxP)
Marina Dorotea Salzmann (UxP)
Sabrina Selva (UxP)
Vanesa Raquel Siley (UxP)
Julia Strada (UxP)
Jorge Taiana (UxP)
Rodolfo Tailhade (UxP)
Victoria Tolosa Paz (UxP)
Nicolás Alfredo Trotta (UxP)
María Elena Velázquez (UxP)
Luana Volnovich (UxP)
Hugo Yasky (UxP)
Natalia Zaracho (UxP)