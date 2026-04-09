Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2026 CONGRESO

Uno por uno, cómo votaron los diputados bonaerenses la modificación de la Ley de Glaciares

Entre gallos y medianoche, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la normativa que generó mucho revuelo en la sociedad.

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