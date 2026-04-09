Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2026 ROSCA ATR

Una reunión en la Gobernación que vuelve a agitar fantasmas entre La Cámpora y el MDF en Quilmes

El kicillofismo se envalentona con la construcción de una alternativa política y busca ordenar a su tropa en cada territorio de la provincia de Buenos Aires. El encuentro en La Plata que generó revuelo en el municipio que comanda el kirchnerismo.

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