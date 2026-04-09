9 de abril de 2026
ROSCA ATR
Una reunión en la Gobernación que vuelve a agitar fantasmas entre La Cámpora y el MDF en Quilmes
El kicillofismo se envalentona con la construcción de una alternativa política y busca ordenar a su tropa en cada territorio de la provincia de Buenos Aires. El encuentro en La Plata que generó revuelo en el municipio que comanda el kirchnerismo.
El peronismo se mueve en todos los frentes en busca de poner en pie una alternativa para derrotar a Javier Milei en 2027 y cada sector mueve fichas en medio de una interna que no logra resolver. Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se encuentran en plena construcción a nivel nacional, pero también ponen el ojo en el territorio bonaerense.
En este marco, la Gobernación es uno de los escenarios en el que el kicillofismo despliega tareas tanto de gestión como las vinculadas a las perspectivas políticas. Los armadores de Axel Kicillof se hacen lugar para recibir a dirigentes tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
El jueves por la mañana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, después de reunirse con intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo un encuentro con referentes que forman parte del MDF de Quilmes. Tras la reunión, una de las tantas que posee el funcionario -tal como lo comentaron desde su entorno- partió rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para formar parte del lanzamiento de su espacio vinculado a la Universidad y Ciencia.
Entre los dirigentes presentes se encontraban Ariel Burtoli, concejal del bloque MDF que rompió la bancada oficialista y responde al intendente, Jorge Ferraresi. También fueron de la partida Matias Festucca, dirigente vinculado a Aníbal Fernández, y Gabriel Berrozpe, entre otros espacios que forman parte del kicillofismo.
Lo cierto es que el encuentro genera revuelvo en tierras que comanda Mayra Mendoza, la intendenta en uso de licencia y diputada provincial. La relación entre el camporismo y el kicillofismo es tirante y cada movimiento de algún campamento enciende broncas y polémicas.
Actualmente no hay reelección indefinida para los intendentes y Mendoza no tiene posibilidad de competir nuevamente. La situación abre una luz de esperanza en sectores del peronismo que ansían quedarse con el sillón municipal.
Las perspectivas el MDF en Quilmes, lugar del cual procede Bianco, es crecer en el territorio. El futuro dirá si las partes encontrarán caminos de consenso y si la tensión pasará a mayores.