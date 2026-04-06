Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Respiran algunos patagónicos: Nación puso el gancho y adelanta coparticipación

El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 219 mediante el cual autoriza al ministerio de Economía a otorgar adelantos financieros por hasta 400.000 millones a doce provincias. Cuáles son las patagónicas beneficiadas

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