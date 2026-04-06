6 de abril de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Respiran algunos patagónicos: Nación puso el gancho y adelanta coparticipación
El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 219 mediante el cual autoriza al ministerio de Economía a otorgar adelantos financieros por hasta 400.000 millones a doce provincias. Cuáles son las patagónicas beneficiadas
El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 219/2026, por el cual autoriza a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a otorgar anticipos financieros por hasta $400.000 millones a doce provincias que enfrentan dificultades transitorias para atender sus compromisos de gasto y amortización de deudas.
Entre las jurisdicciones beneficiadas se encuentran cuatro provincias del sur patagónico: Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También recibirán fondos Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta y Tucumán.
El decreto, firmado el 1° de abril por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que los montos se otorgarán “a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución”.
Los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo Ejercicio Fiscal 2026, con una tasa fija nominal anual del 15%, mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.
La Secretaría de Hacienda determinará el monto exacto que recibirá cada provincia según su participación en la recaudación nacional y su capacidad de repago.
Las provincias del sur atraviesan un contexto de fuerte caída en los recursos coparticipables durante el primer trimestre de 2026. Según datos oficiales y legislativos, varias de ellas acumularon pérdidas millonarias en transferencias automáticas, lo que generó dificultades para pagar salarios, obras y servicios esenciales.
El decreto busca “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias” que manifestaron los gobiernos provinciales, según los considerandos del texto. Además, modifica el Decreto 922/2025 (que ya había otorgado un anticipo a Entre Ríos) para unificar la tasa de interés en el 15% anual en todas las operaciones.
Los gobernadores de las provincias patagónicas deberán afectar su coparticipación y autorizar a Nación a retener automáticamente los fondos necesarios para devolver los anticipos más los intereses.
La norma también habilita a la Secretaría de Hacienda a firmar acuerdos específicos con cada jurisdicción para definir plazos y condiciones de desembolso.
La medida se enmarca en el artículo 124 de la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto), que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar estos adelantos. Los fondos serán registrados por la Contaduría General de la Nación como anticipos de la Tesorería General.