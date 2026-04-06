Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Déficit en rojo: Mar del Plata no logra el “equilibrio” que pregona Milei

El ejercicio 2025 cerró con un desbalance de $7.437 millones y un fuerte deterioro frente al año anterior, impulsado por la caída de ingresos y el aumento del gasto. La comuna se muestra alineada con el discurso del gobierno libertario, pero no consigue traducir ese posicionamiento en el orden de sus propias cuentas.

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