6 de abril de 2026
DECRETO
Con meses de atraso, la Provincia oficializó subas para policías y penitenciarios
El gobierno bonaerense oficializó mediante decreto la actualización salarial para el personal policial y del Servicio Penitenciario, con vigencia retroactiva a agosto y octubre de 2025. Incluye básicos, bonificaciones y compensaciones por equipamiento.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la política salarial para las fuerzas de seguridad a través del Decreto N° 246/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida establece los nuevos valores de haberes para el personal policial y penitenciario, con aplicación retroactiva a los meses de agosto y octubre de 2025.
La normativa se inscribe en la continuidad del esquema definido por el Decreto N° 3069/25, que había delineado incrementos escalonados a lo largo del año pasado. En esta oportunidad, el Ejecutivo avanza en la formalización de los tramos finales de recomposición, alineados con los criterios salariales de los trabajadores comprendidos en la Ley N° 10.430.
En concreto, el decreto fija los nuevos sueldos básicos para los distintos subescalafones de la Policía bonaerense, incluyendo las áreas de Comando, General, Profesional, Administrativo, Técnico y Servicios, además del sistema de emergencias 911. La actualización excluye expresamente al personal civil.
En paralelo, también se determinan los valores de las bonificaciones remunerativas no bonificables que perciben los efectivos policiales, en el marco de normativas previas como los decretos N° 1629/10 y N° 1254/10, que regulan componentes específicos del salario dentro de la estructura del sector.
Para el Servicio Penitenciario Bonaerense, el decreto replica la lógica de actualización. Se establecen nuevos básicos para los escalafones del cuerpo general, profesional, técnico, administrativo y auxiliar, así como para aspirantes en formación, en función de los anexos que integran la norma.
Asimismo, se ajustan las bonificaciones específicas del personal penitenciario, contempladas en decretos anteriores, consolidando una recomposición que abarca tanto ingresos fijos como adicionales. La medida busca homogeneizar criterios con el resto de la administración pública provincial.
Un punto destacado del decreto es la actualización de la compensación por mantenimiento de vestimenta, uniformes y equipos. Este concepto, que impacta directamente en los costos operativos del personal en actividad, también tendrá vigencia retroactiva y excluye a cadetes de ambas fuerzas.
El texto oficial señala que la medida cuenta con aval técnico de distintas áreas del Ministerio de Economía, así como de organismos de control como la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno, lo que refuerza su encuadre administrativo y legal.
Finalmente, el decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y de los ministros de Economía, Seguridad, Justicia y Gobierno, y dispone su comunicación a los organismos previsionales correspondientes. La implementación efectiva dependerá ahora de la liquidación de haberes con los nuevos valores establecidos.