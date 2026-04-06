Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 DECRETO

Con meses de atraso, la Provincia oficializó subas para policías y penitenciarios

El gobierno bonaerense oficializó mediante decreto la actualización salarial para el personal policial y del Servicio Penitenciario, con vigencia retroactiva a agosto y octubre de 2025. Incluye básicos, bonificaciones y compensaciones por equipamiento.

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