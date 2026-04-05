Volver | La Tecla Nacionales 5 de abril de 2026 INFORME

Semana Santa: más turistas, menos gasto y escapadas cortas

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), casi tres millones de turistas se movilizaron durante este feriado. Cuáles fueron los destinos clave y el impacto económico.

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