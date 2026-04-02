2 de abril de 2026
ACTO OFICIAL
Milei prometió fortalecer a las FFAA y anunció homenajes a veteranos de Malvinas
El Presidente encabezó la conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, ratificó el reclamo soberano sobre las islas y adelantó mejoras salariales y más recursos para el sistema de Defensa.
En el marco del acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei pronunció un discurso centrado en el reconocimiento a los excombatientes, la reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas y la necesidad de avanzar en una política sostenida de fortalecimiento de la Defensa nacional.
A 44 años del inicio del conflicto bélico del Atlántico Sur, el mandatario encabezó la ceremonia del 2 de abril y puso el foco en lo que definió como una deuda histórica del Estado con quienes participaron de la guerra. En ese sentido, expresó su agradecimiento a los veteranos y a las familias de los caídos, y sostuvo que las Fuerzas Armadas deben recuperar un lugar central dentro de la estructura institucional del país.
Durante su mensaje, el Presidente adelantó que el Gobierno otorgará una distinción especial a los excombatientes en 2027, cuando se cumpla el 45° aniversario de la guerra. Según explicó, la medida se formalizará mediante un decreto que dispondrá la organización de un homenaje nacional destinado a reconocer a quienes combatieron en las islas.
Además del reconocimiento simbólico, Milei planteó la necesidad de mejorar las condiciones materiales de las fuerzas. En ese marco, aseguró que la administración nacional trabaja en una reorganización del sistema de salud militar con el objetivo de priorizar la cobertura médica del personal y sus familias, reducir gastos administrativos y ordenar el funcionamiento institucional.
El jefe de Estado también admitió atrasos salariales y sostuvo que un país que pretende tener peso internacional necesita fuerzas “bien remuneradas y equipadas”. Por eso, ratificó el compromiso de avanzar en un proceso de reconstrucción militar que —según señaló— deberá sostenerse más allá de los gobiernos y transformarse en una verdadera política de Estado.
Como parte de esa estrategia, anunció que el Ejecutivo destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la adquisición de equipamiento y bienes de capital para reforzar el sistema de defensa nacional.
En otro tramo del discurso, el Presidente reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, al sostener que la disputa continúa vigente en el ámbito internacional y debe resolverse mediante el diálogo diplomático entre la Argentina y el Reino Unido.
Milei destacó además los apoyos obtenidos en distintos foros internacionales al planteo argentino y consideró que esos pronunciamientos consolidan la legitimidad del reclamo soberano.