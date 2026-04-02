Volver | La Tecla Nacionales 2 de abril de 2026 ACTO OFICIAL

Milei prometió fortalecer a las FFAA y anunció homenajes a veteranos de Malvinas

El Presidente encabezó la conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, ratificó el reclamo soberano sobre las islas y adelantó mejoras salariales y más recursos para el sistema de Defensa.

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