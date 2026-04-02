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2 de abril de 2026
LUTO

Murió Hugo Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural y líder de la revuelta por la 125

El dirigente del campo estuvo al frente de la entidad entre 2008 y 2012. Referente de la Mesa de Enlace, fue clave en la disputa por las retenciones en la gestión de Cristina Fernández. Tenía 82 años.

Murió Hugo Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural y líder de la revuelta por la 125
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Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los referentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125, falleció este jueves a los 82 años.

Productor agropecuario con campos en Carlos Casares, Biolcati fue uno de los referentes del sector rural que se enfrentó al gobierno de Cristina Fernández por las retenciones móviles en 2008.

Tras esa disputa que duró cuatro meses, a Biolcati le tocó suceder en el cargo de presidente de la SRA a Luciano Miguens, ya fallecido, permaneciendo en el cargo hasta 2012.

Abogado recibido, desarrolló su carrera como productor lechero y desde 2002 ocupó la vicepresidencia de la SRA.
 

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