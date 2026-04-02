Volver | La Tecla Nacionales 2 de abril de 2026 LUTO

Murió Hugo Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural y líder de la revuelta por la 125

El dirigente del campo estuvo al frente de la entidad entre 2008 y 2012. Referente de la Mesa de Enlace, fue clave en la disputa por las retenciones en la gestión de Cristina Fernández. Tenía 82 años.

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