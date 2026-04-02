2 de abril de 2026
MALVINAS Y TENSIÓN POLÍTICA
Villarruel faltó a la vigilia en Río Grande y se mostrará con un intendente bonaerense
La vicepresidenta decidió no participar del tradicional homenaje fueguino y optó por un acto en el interior bonaerense. El movimiento vuelve a exponer la distancia con el Gobierno nacional y el trasfondo político que rodea las conmemoraciones por Malvinas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel resolvió no asistir este año a la histórica vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se realiza cada 1° de abril en Río Grande, y en cambio encabezará una actividad conmemorativa en el interior de la provincia de Buenos Aires junto al intendente Guillermo Britos.
La decisión marca un giro respecto a 2025, cuando la titular del Senado había participado tanto de la vigilia fueguina como del acto central en Ushuaia, ocasión en la que reclamó avanzar hacia una política de defensa nacional definida y orientada a resguardar los intereses estratégicos del país.
Según trascendió, Villarruel volvió a recibir la invitación del gobernador fueguino Gustavo Melella, pero finalmente optó por no viajar al sur. La determinación se produjo luego de confirmarse la presencia de dirigentes peronistas, entre ellos los mandatarios Axel Kicillof y Ricardo Quintela, vinculados a sectores que impulsan una alternativa de liderazgo opositor con proyección hacia 2027.
Desde el entorno de la vicepresidenta interpretaron que el homenaje en Tierra del Fuego tendrá un fuerte contenido partidario. “Se convirtió en un acto político”, señalaron cerca de Villarruel, donde consideran que la ceremonia funcionará como una demostración de fuerza del espacio alineado con el gobernador bonaerense en un territorio identificado con el kirchnerismo.
Acto bonaerense y perfil propio
En paralelo, la vicepresidenta aceptó participar de una de las invitaciones que había recibido para conmemorar la fecha en la provincia de Buenos Aires. El destino elegido será Chivilcoy, distrito gobernado desde 2015 por Britos, ex comisario de la Policía Bonaerense que construyó un armado político local propio.
El homenaje tendrá lugar este jueves en la Plaza 25 de Mayo, al cumplirse 44 años del inicio del conflicto del Atlántico Sur. Desde su equipo indicaron además que Villarruel interrumpirá sus actividades religiosas vinculadas a Semana Santa exclusivamente para participar del reconocimiento a los excombatientes.
Sin foto con Milei
La agenda también volverá a evidenciar la distancia política con el presidente Javier Milei. Al igual que el año pasado, la vicepresidenta no compartirá escenario con el mandatario en el acto central que encabezará el jefe de Estado en la plaza General San Martín, en Retiro, donde se recuerda a los 649 caídos en la guerra de 1982.
La falta de coincidencia en las actividades oficiales refleja la persistente interna entre Milei y su vice, una tensión que atraviesa desde hace meses la dinámica interna del Gobierno nacional.
En la previa del nuevo aniversario, Villarruel difundió además un video en redes sociales en el que recordó a su padre, Eduardo Villarruel, veterano del conflicto con el Reino Unido. Allí expresó el orgullo familiar por la participación en la guerra y evocó el regreso silencioso de los combatientes tras el final del enfrentamiento, al que definió como una de las gestas más significativas de la Argentina contemporánea.