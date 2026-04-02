Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de abril de 2026 MALVINAS Y TENSIÓN POLÍTICA

Villarruel faltó a la vigilia en Río Grande y se mostrará con un intendente bonaerense

La vicepresidenta decidió no participar del tradicional homenaje fueguino y optó por un acto en el interior bonaerense. El movimiento vuelve a exponer la distancia con el Gobierno nacional y el trasfondo político que rodea las conmemoraciones por Malvinas.

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