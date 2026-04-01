Volver | La Tecla Nacionales 1 de abril de 2026 HISTORIA EN MARCHA

Despegó el Artemis II y la Humanidad vuelve a acercarse a la Luna

Por primera vez en 54 años, una nave espacial tripulada orbitará el único satélite de nuestro planeta. El cohete despegó esta tarde de Florida llevando a cuatro tripulantes. En tres días alcanzará la Luna, sobrevolará su lado oscuro y volverá a la Tierra.

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