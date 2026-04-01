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1 de abril de 2026
HISTORIA EN MARCHA

Despegó el Artemis II y la Humanidad vuelve a acercarse a la Luna

Por primera vez en 54 años, una nave espacial tripulada orbitará el único satélite de nuestro planeta. El cohete despegó esta tarde de Florida llevando a cuatro tripulantes. En tres días alcanzará la Luna, sobrevolará su lado oscuro y volverá a la Tierra.

Despegó el Artemis II y la Humanidad vuelve a acercarse a la Luna
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Algo histórico ocurrió hoy: por primera vez desde 1972, una nave tripulada despegó de la Tierra con destino a la Luna.

Se trata del Artemis II, un cohete que fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, llevando a bordo a cuatro terrícolas. Entre los tripulantes hay tres que por sólo participar de la misión ya están rompiendo récords históricos: son el primer afrodescendiente, la primera mujer y el primer canadiense que viajan más allá de la órbita baja de nuestro planeta.

La misión espacial arribará al satélite terrestre en unos tres días. Los tripulantes no descenderán en el suelo lunar, sino que pasarán por encima de su lado oscuro (el que nunca se ve desde aquí abajo) y luego volverán a la Tierra.

El Artemis II es la primera nave espacial tripulada en lanzarse hacia la Luna desde que, hace 54 años, el cohete Apolo 17 despegó con dirección al único satélite de la Tierra.

“Artemis II, uno de los cohetes más potentes jamás construidos, lanzará a nuestros valientes astronautas más lejos en el espacio profundo de lo que ningún ser humano ha llegado jamás”, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los tripulantes de la nave son Reid Wiseman (el comandante), Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.
 

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