1 de abril de 2026
APLAZADO
Docentes le torcieron el brazo a Milei: suspenden otro artículo de la reforma laboral
A partir de una presentación de la UDA, la Justicia dejó sin efecto la categorización de la educación como servicio esencial. El fallo alcanza a todos los docentes del país.
El devenir judicial de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso tiene más sombras que luces. Luego de que los sindicatos de comercio y la CGT en general lograran sendos fallos judiciales que suspendieron buena parte de los artículos que la componen, ahora los docentes también obtuvieron una decisión favorable en la Justicia, que dejó sin efecto la categorización de la educación como servicio esencial.
El fallo hace lugar a un recurso presentado por la Unión Docentes Argentinos (UDA) en contra de esa clasificación, que busca reducir el impacto de las huelgas porque obliga a mantener el 75% del servicio educativo aun durante las medidas de fuerza.
Es la tercera vez que el gobierno de Milei busca declarar como “esenciales” la educación y otros servicios: primero con el Decreto 70, luego con el Decreto 340, y ahora con la Ley de Modernización Laboral. Las tres veces, la Justicia le dijo que no.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que, justamente, buscan resguardar esas condiciones”, dijo Sergio Romero, líder de la UDA, luego de conocerse el más reciente decisorio judicial.
Fue el juez José Ignacio Ramonet, titular del Juzgado Nacional del Trabajo 74, quien dio curso al reclamo del gremio docente y dictaminó la suspensión del artículo 101 de la ley de reforma laboral.
El fallo no es definitivo, ya que no decide sobre el fondo de la cuestión, pero tiene el efecto de suspender la aplicación de ese artículo mientras se dirime la validez de las disposiciones de la Ley 27.802.
“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, manifestó la UDA en un comunicado.