Volver | La Tecla Nacionales 1 de abril de 2026 APLAZADO

Docentes le torcieron el brazo a Milei: suspenden otro artículo de la reforma laboral

A partir de una presentación de la UDA, la Justicia dejó sin efecto la categorización de la educación como servicio esencial. El fallo alcanza a todos los docentes del país.

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