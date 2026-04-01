1 de abril de 2026
RECLAMO
Pan en alza: el sector advierte que llegó al límite
Costos disparados, tarifas en aumento y menor rentabilidad empujan nuevas subas en alimentos básicos.
El sector panadero advirtió sobre una situación crítica y anticipó que habrá aumentos en los precios en los próximos días debido al fuerte incremento de costos. La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) emitió un comunicado en el que alertó sobre la imposibilidad de sostener los valores actuales.
Desde la entidad señalaron que, durante meses, las panaderías absorbieron subas para evitar trasladarlas al consumidor, pero remarcaron que la rentabilidad llegó a un “mínimo histórico”, poniendo en riesgo la continuidad de miles de pymes y fuentes de trabajo.
Entre los factores que presionan sobre la actividad, detallaron aumentos del 30% en insumos clave como grasas, margarinas, azúcar y empaques, además de subas en tarifas de servicios, combustibles, costos de distribución, salarios y alquileres.
En este contexto, FAIPA sostuvo que los incrementos deberán reflejarse en los precios para garantizar el abastecimiento y mantener la calidad de los productos, al tiempo que reafirmó su compromiso con la producción nacional y el acceso al pan como alimento esencial.