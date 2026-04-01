1 de abril de 2026
EN ALERTA
Denuncian robo de fentanilo en hospital bonaerense y activan investigación inmediata
El Hospital Municipal de Bahía Blanca detectó el faltante, realizó la denuncia y puso en marcha un sumario interno para esclarecer el hecho.
La desaparición de 25 ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal encendió una investigación judicial que ya se encuentra en manos de la Fiscalía. El faltante del potente analgésico, de uso controlado, fue detectado en el área de quirófano central y derivó en una denuncia formal.
Según detalló el portal La Nueva, la causa es investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N° 19, especializada en delitos vinculados a estupefacientes. El funcionario confirmó la existencia de la investigación, aunque evitó brindar mayores detalles debido a que el expediente se encuentra en una etapa inicial.
Según se informó, la denuncia fue presentada por responsables del área de Anestesiología del hospital, quienes advirtieron la ausencia de las ampollas. Desde el centro de salud también ratificaron el faltante y señalaron el sector específico donde se produjo.
En paralelo a la investigación penal, las autoridades del Hospital Municipal iniciaron un sumario interno con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición del fármaco.