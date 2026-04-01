Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2026 RUMBO A LAS URNAS

UCR: tras el fallo de Ramos Padilla, cronograma electoral y tirón de orejas

La Junta Electoral bonaerense oficializó el calendario que desembocará en los comicios del 7 de junio. El magistrado realizó una observación que obligó a modificar la composición del órgano partidario.

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