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1 de abril de 2026
RUMBO A LAS URNAS

UCR: tras el fallo de Ramos Padilla, cronograma electoral y tirón de orejas

La Junta Electoral bonaerense oficializó el calendario que desembocará en los comicios del 7 de junio. El magistrado realizó una observación que obligó a modificar la composición del órgano partidario.

UCR: tras el fallo de Ramos Padilla, cronograma electoral y tirón de orejas
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Luego del fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que ratificó la validez del adelantamiento de las elecciones internas en la UCR bonaerense (serán el 7 de junio), el centenario partido puso en marcha el proceso que desembocará en los comicios para conducir el Comité Provincia.

De acuerdo con lo votado por el autoconvocado plenario del Comité de Contingencia, con la presencia de siete de los diez miembros que la integran, y ratificado por la Convención, la Junta Electoral partidaria oficializó el cronograma electoral. El mismo marca el 9 de abril como fecha límite para la presentación de fichas de afiliación en la sede partidaria provincial de La Plata.

Mientras tanto, el cierre de presentación de listas será el día 7 de mayo a medianoche, en caso de que no se llegue a un acuerdo para integrar una lista única y haya competencia electoral.



En medio de las tramitaciones judiciales, que finalizaron con el OK dado por la Justicia al sector que conforman abadistas, Evolución, possistas y salvadoristas, el magistrado realizó una observación que obligó a realizar cambios en la conformación de la Junta Electoral boina blanca.

Es que cuando se realizó el cambio de Andrés “Keto” Villalba en lugar de Federico Carozzi (pasó a integrar el Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires), se les hizo notar que la confirmación del órgano no cumplía con la paridad de género.

Así, la Convención debió realizar una reunión de emergencia y resolver el cuestionamiento, realizando un enroque: dos mujeres suplentes pasaron a ser titulares, mientras que una cantidad igual de hombres bajaron a puestos de suplencia.

De esta manera, la Junta Electoral del radicalismo bonaerense quedó integrada por Gerardo Campidoglio, Mario Carbonel, Florencia Fernández, Darío Lencina y Mariel Méndez.


 

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