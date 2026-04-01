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1 de abril de 2026
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Alarma en una escuela: un alumno llevó una pistola de CO2 y apuntó a sus compañeros

El hecho ocurrió en la clase de Educación Física, y ahora las familias exigen medidas de seguridad

Alarma en una escuela: un alumno llevó una pistola de CO2 y apuntó a sus compañeros
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Las alarmas se instalaron en la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 40 de Pico Truncado tras conocerse que un alumno de séptimo grado ingresó al establecimiento con una pistola de aire comprimido de CO2 y habría apuntado con ella a varios de sus compañeros durante la clase de Educación Física.
 

El incidente ocurrió en las últimas horas y rápidamente se difundió entre los padres de familia, quienes manifestaron su profunda inquietud por la seguridad de sus hijos dentro del colegio. Según los relatos recogidos, el hecho fue presenciado por adultos que se encontraban en el lugar en el momento del ingreso a la clase de Educación Física.
 

El alumno involucrado, 12 años, habría exhibido el arma y simulado apuntar a otros estudiantes, lo que generó un momento de gran tensión dentro del establecimiento. Aunque no se reportaron heridos, la sola presencia de este tipo de elemento en un ámbito escolar generó un fuerte impacto emocional en la comunidad.
 

Los padres expresaron su indignación y exigieron que las autoridades educativas tomen medidas inmediatas y claras. Consideran que este tipo de situaciones no pueden ser tratadas como simples travesuras infantiles, ya que a esa edad los niños tienen suficiente madurez para comprender los peligros que implica manipular un arma, aunque sea de aire comprimido.
 

Vale mencionar que las pistolas de CO2 funcionan con cartuchos de gas carbónico y pueden disparar balines de acero a velocidades considerables, capaces de causar lesiones graves, especialmente en zonas vulnerables como los ojos, la cara o el cuello. En muchos casos, el impacto puede provocar heridas penetrantes, fracturas o incluso la pérdida de la visión.
 

Ante este panorama, las familias reclaman una investigación exhaustiva sobre cómo el alumno logró ingresar el arma al colegio sin ser detectado y qué fallas existieron en los controles de seguridad. También solicitan que se refuercen los protocolos de ingreso, se implementen revisiones aleatorias y se establezcan medidas preventivas más estrictas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
 

Hasta el momento, ni la dirección de la Escuela Primaria Nº 40 ni el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz han emitido comunicados oficiales sobre el caso. No se ha informado públicamente qué medidas disciplinarias se aplican al alumno involucrado ni qué acciones se adoptarán para fortalecer la seguridad en la institución.


 

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