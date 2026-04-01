El TEG de Kicillof: el tablero con 24 territorios, desembarcos y el próximo destino

tiene decidido pelear por la presidencia de la nación en 2027 y ya emprendió una serie de tareas políticas en busca de su objetivo. En medio de una interna sin resolver en el peronismo, el mandatario despliega tropas en un tablero que contiene 24 jurisdicciones y divide en dos los operativos para el desembarco.A comienzo de esa semana, el Gobernador dejó en claro que “es prematuro” hablar de candidaturas a pesar de que su carrera hacia la Casa Rosada está lanzada. Sin embargo, remarcó que“Lo repito, porque, si bien cada cual, cada dirigente tiene derecho a expresar y hacerlo de la manera que quiera, creo que hoy, lo que tenemos que dejar en claro es que el gobierno de Milei le está haciendo mucho daño a la provincia de Buenos Aires”, añadió Kicillof. De este modo, busca apuntalar la construcción delmás allá de las fronteras del territorio bonaerense, pero con la impronta que lo llevó a ser reelecto en el distrito más grande del país.Como ya contóel operativo del Kicillof para construir su espacio en todo el país contiene varias aristas en función de la situación de cada provincia. Para esta tarea hay varios designados con perfiles distintos, pero uno de ellos conoce al mandatario desde la secundaria y el ministro de Desarrollo Agrario,. El economista es quien lleva la voz del Gobernador a las provincias por medio de contactos con legisladores nacionales, intendentes y referentes de sectores sociales, agrarios, ganaderos y productivos en general. También está el titular de la cartera de Seguridad,, y los exintendentes J(Florencia Varela) y(Ituzaingó), entre otros.Hasta el momento el MDF ya puso los dos píes en la. Se trata de las jurisdicciones que no están gobernadas por el peronismo con cercanía al peronismo opositor a Javier Milei. Por lo tanto, el contacto fluye a través de los designados.En cuanto a las cinco provincias restantes () es el propio Kicillof quien dialoga mano a mano con sus pares con la idea de coordinar acciones tanto de gestión como políticas. De hecho, la más reciente es el viaje a Ushuaia para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas junto a Gustavo Melella y Ricardo Quintela.Semanas atrás, el ministro Alonso compartió la coordinación de un acto con el exsenador nacional, Carlos Caserio, en la provincia de. La actividad, junto a otros dirigentes, contó con la presencia virtual del Gobernador que, por medio de una videollamada, resaltó: “No podemos dar ningún paso si no es con el interior y con cada una de las provincias”.Días después,, los jefes territoriales del conurbano Alberto Descalzo y Julio Pereyra, junto al equipo del Ministro de Seguridad, desembarcaron en Corrientes. Allí fueron recibidos por el intendente de Empedrado, Fernando Chara.Ante la presencia de legisladores municipales, provinciales y nacionales, Descalzo afirmó:. En tanto, Pereyra manifestó: “Ustedes están cansados de los dedos, nosotros también. No vinimos a indicar a nadie, sino a opinar sobre cómo organizarnos mejor. La derecha siempre va a trabajar para dividirnos; nosotros tenemos que ser astutos y generar un plan de acción para que Axel, cuando llegue a la presidencia, le devuelva a Corrientes todo lo que ha perdido en los últimos 20 años”.Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez ya viajó a Entre Ríos para tener reuniones con senadores, intendentes, concejales y otros dirigentes de ese territorio. Allí se vio con diputado nacional,, entre otros dirigentes.Quienes participaron de ese encuentro cuentan que unas de las tantas preocupaciones de esa reunión en el distrito gobernado pormostraron preocupación por la forma de definir candidato presidencial. Incluso había algunos que preguntaron si corría la posibilidad de Guillermo Michel como posible presidenciable. Se sabe que Kicillof considera que las PASO pueden ayudar a dirimir nombres, pero todavía falta y ahora la prioridad la centra en estructurar voluntades para su proyecto., dicen cerca del Gobernador sobre las impresiones que dejan los encuentros con dirigentes en las provincias. Como quien no quiere la cosa -al pasar- se encargan de echar por tierras aquellos cuestionamientos del kirchnerismo en torno al desdoblamiento de las elecciones y la posterior derrota en octubre., es otra de las apreciaciones que comentan. No obstante, admiten que uno de los tanto problemas al momento de federalizar la construcción es el recuerdo que dejó el gobierno de Albero Fernández y quePor eso reflexionan:. Asimismo, expresaron que “después de la derrota en 2023 si no ampliamos vamos a seguir perdiendo”.La apuesta escon los sectores que están diálogo y trazar perspectivas comunes desde. También reconocen que en las visitas y reuniones que tienen en el interior, pero les respondemos que “eso no dicen desde hace tiempo y miren lo que hicimos hasta ahora”.Los próximos destinos están guardados bajo siete llaves como así también los dirigentes con los cuales ya iniciaron conversaciones. El paso siguiente sería el desembarco en, el distrito que comanda Ignacio Torres. Cerca de Kicillof aprovechan la oportunidad para plantear que en ningún momento pensaron en sumar al niño mimado de Mauricio Macri a su proyecto y que la ayuda brindada por PBA con ambulancias y aviones hidrantes se “corresponde a un espíritu federal y de solidaridad que debemos fortalecer ante el abandono de Milei”.