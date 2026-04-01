Al filo del plazo, Alak presentó la rendición de cuentas y comienza un debate clave

El intendente Julio Alak giró al Concejo Deliberante de La Plata la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025, iniciando uno de los debates políticos más importantes del año.

El presupuesto aprobado para 2025 proyectaba un gasto total de $302.356 millones, con un fuerte peso en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que absorbía cerca de la mitad de los recursos.



La presentación se realizó al límite del plazo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (hasta el 31 de marzo). Sin embargo, ya genera polémica un detalle evidente, los concejales solo recibieron por ahora la carátula del expediente, mientras que el contenido completo de la Rendición todavía se encuentra en proceso de digitalización.



De esta manera, el camino que inicia la Rendición de Cuentas 2025, cuando el expediente tome estado parlamentario, será girado a la comisión de Presupuesto, que preside el concejal de Fuerza Patria, Pablo Elías.



Con un presupuesto bajo la lupa, se espera que los funcionarios del Ejecutivo, tanto de Economía y la Agencia Platense de Recaudación (APR), como así del Mercado Regional, del Ematur y del Ente Municipal, expongan ante los ediles de todos los bloques los pormenores del gasto para evacuar las dudas que pudieran surgir.



A diferencia de las rendiciones anteriores, ahora la exposición será encabezada por el nuevo secretario de Hacienda, Sebastian Genatti, quien fue designado el 4 de marzo pasado en ese cargo. El funcionario, que hasta entonces se desempeñaba como subsecretario del área, reemplazó a Marcelo Giampaoli, quien renunció para asumir como vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia. De todos modos, no será la primera vez para Genatti ya que formó parte en años anteriores de la presentación del expediente en la comisión.



En este sentido se espera que en el Deliberante platense suceda un debate inevitable, más allá del análisis técnico, la Rendición de Cuentas siempre funciona como termómetro político. Luego, el expediente será evaluado por el Tribunal de Cuentas bonaerense, pero el primer filtro (el más visible) es el recinto local.



En una ciudad con demandas acumuladas (desde transporte hasta mantenimiento urbano), la discusión sobre el gasto no es abstracta y surge una pregunta concreta: qué hizo el municipio con los recursos y qué impacto tuvo en la vida cotidiana de todos los platenses.



