30 de marzo de 2026
"FANATICOS"
Caputo cruzó a Kicillof por YPF y atribuyó el superávit energético al cambio de esquema
El ministro de Economía rechazó que el superávit energético sea consecuencia de la estatización y lo vinculó a la gestión de Javier Milei. En un tono crítico, calificó las declaraciones de Kicillof como “alocadas” y aseguró que solo pueden ser respaldadas por “un grupo menor de fanáticos”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof y rechazó que el actual superávit energético sea producto de la estatización de YPF. En cambio, atribuyó el resultado a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Según Caputo, el superávit “nada tiene que ver con la expropiación de YPF”, sino con un cambio de rumbo en materia económica y energética desde el inicio de la actual gestión. En esa línea, aseguró que las medidas adoptadas buscaron revertir lo que definió como “el desastre” de la administración anterior.
Entre los principales argumentos, el ministro destacó la recomposición de tarifas como una herramienta clave para generar señales de precios que incentiven la inversión en el sector. Además, sostuvo que la cancelación de deudas heredadas permitió normalizar el funcionamiento del sistema energético.
Otro de los ejes centrales de su respuesta fue el impulso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como un instrumento fundamental para garantizar seguridad jurídica. Caputo cuestionó a Kicillof por haber criticado este esquema y consideró que desalienta la llegada de capitales.
El funcionario afirmó que, gracias a estas políticas, la reversión del déficit energético se habría producido independientemente del carácter estatal o privado de YPF. En ese sentido, remarcó que actualmente “todas las petroleras están invirtiendo miles de millones de dólares”, en su mayoría compañías privadas.
Caputo también subrayó que una parte significativa de las exportaciones de petróleo proviene hoy de empresas privadas, lo que, a su juicio, evidencia el rol central del sector en la recuperación energética. Este punto refuerza su postura de que el crecimiento no depende de la estatización.
En contraste, el ministro planteó un escenario hipotético sobre la continuidad del kirchnerismo en el poder. Según indicó, se habrían mantenido tarifas “pisadas”, con un consecuente aumento del déficit fiscal financiado con emisión, lo que derivaría en mayores niveles de inflación.
Por último, Caputo fue más allá y sostuvo que la expropiación de YPF “atrasó diez años” el desarrollo de Vaca Muerta al ahuyentar inversiones. En un tono crítico, calificó las declaraciones de Kicillof como “alocadas” y aseguró que solo pueden ser respaldadas por “un grupo menor de fanáticos”.