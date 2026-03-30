Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 "FANATICOS"

Caputo cruzó a Kicillof por YPF y atribuyó el superávit energético al cambio de esquema

El ministro de Economía rechazó que el superávit energético sea consecuencia de la estatización y lo vinculó a la gestión de Javier Milei. En un tono crítico, calificó las declaraciones de Kicillof como “alocadas” y aseguró que solo pueden ser respaldadas por “un grupo menor de fanáticos”.

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