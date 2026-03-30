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30 de marzo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA

Alerta máxima en Mar del Plata: amenaza de bomba en el Casino Central

A raíz de un llamado al 911, el equipo especializado inspeccionó el edificio tras recibir un aviso que indicaba que el incidente ocurriría a las 18, mientras se desarrollaba un torneo de ajedrez.

Alerta máxima en Mar del Plata: amenaza de bomba en el Casino Central
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Una amenaza de bomba sacudió este lunes al Casino Central de Mar del Plata y desató un operativo de seguridad que involucró a la división de explosivos, bomberos y la policía local. Todo comenzó con un llamado al 911 que advertía sobre la posible detonación de un artefacto a las 18 durante un torneo de ajedrez.
 

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia: el edificio fue desalojado de forma ordenada, incluidos los alumnos del Centro de Educación Física (CEF) que funciona en el mismo predio. Mientras tanto, la brigada de explosivos inspeccionó cada rincón del lugar, acompañada por bomberos y efectivos policiales, en busca de cualquier elemento sospechoso.
 

Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del casino para prevenir riesgos y controlar la circulación en la zona. Hasta el momento, no se detectó ningún artefacto, y la investigación sigue en curso para determinar quién realizó la amenaza y sus motivos.
 

La situación, que puso en alerta a vecinos y visitantes del centro, subrayó la coordinación entre fuerzas de seguridad y servicios de emergencia ante posibles situaciones de riesgo en espacios públicos.

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