Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Alerta máxima en Mar del Plata: amenaza de bomba en el Casino Central

A raíz de un llamado al 911, el equipo especializado inspeccionó el edificio tras recibir un aviso que indicaba que el incidente ocurriría a las 18, mientras se desarrollaba un torneo de ajedrez.

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