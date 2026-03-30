Sorpresa por el perfil del ‘buen alumno’ que desató la tragedia en la escuela de San Cristóbal

La mañana del lunes comenzó como cualquier otra en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fé.



Los alumnos se reunían en el patio interno para el tradicional izamiento de la bandera. Eran las 7:15 cuando todo cambió para siempre. Un adolescente, alumno regular de la institución, sacó una escopeta de la funda de su guitarra y abrió fuego contra sus compañeros. Se sabe que disparó cinco veces



Según el testimonio de uno de los jóvenes que estaba presente, afirmó que el agresor gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros: "Primero quería matar a los amigos y, como no estaban, empezó a tirar a toda la escuela”.