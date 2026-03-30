Antagónico a Milei y sus recetas “trágicas”, Kicillof reivindicó la estatización de YPF
Tras el fallo favorable en Nueva York, el gobernador Axel Kicillof defendió la recuperación de YPF, cuestionó las privatizaciones de los ‘90 y advirtió sobre los riesgos de que Milei repita ese esquema. “Privatizar para obtener dólares en el corto plazo conduce a resultados trágicos”, afirmó.
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En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno bonaerense, el gobernador Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, centró su exposición en el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que resultó favorable para la Argentina en la causa por la nacionalización de YPF.
Bianco fue el encargado de abrir la conferencia y contextualizar el escenario. Destacó el carácter “histórico” de la resolución judicial, al considerar que valida el proceso de expropiación del 51% de la petrolera en 2012. Según explicó, el fallo ratifica que la recuperación de la empresa se realizó de manera correcta, en línea con lo que sostenía el Estado argentino.
El ministro también justificó la convocatoria especial del gobernador, al señalar que no había existido hasta el momento una presentación formal del Gobierno bonaerense sobre el tema, debido a la agenda internacional que Kicillof desarrolló días atrás en Uruguay, donde participó de encuentros políticos y firmó acuerdos de cooperación.
Ya en uso de la palabra, el mandatario provincial planteó que la discusión en torno a YPF excede el plano judicial y se inscribe en un debate más profundo sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. En ese sentido, remarcó que el “núcleo de la cuestión” pasa por entender por qué se recuperó la empresa y cuáles fueron sus resultados.
Kicillof retrocedió a la década del ’90 para cuestionar el proceso de privatizaciones impulsado en ese período. Afirmó que la venta de empresas públicas estratégicas, entre ellas YPF, se realizó de manera “apurada” y con consecuencias “desastrosas” para el país. Según su análisis, esos procesos derivaron en el deterioro operativo y productivo de compañías clave.
El gobernador sostuvo que el caso de YPF es paradigmático. Señaló que, durante la gestión privada en manos de Repsol, la empresa registró una fuerte caída tanto en la producción de petróleo como de gas, así como también en sus reservas. Esa dinámica, aseguró, derivó en la pérdida del autoabastecimiento energético y obligó a la Argentina a importar combustibles.
“Lo que era un problema empresarial se convirtió en un problema macroeconómico”, explicó Kicillof, al vincular la caída de la producción con la necesidad de importar energía y la consecuente presión sobre las divisas.
En esa línea, apuntó contra la lógica de gestión de la compañía durante su etapa privatizada. Sostuvo que las ganancias obtenidas en el país fueron destinadas a inversiones en el exterior, en lugar de reinvertirse en exploración y desarrollo local. Según indicó, eso evidenció una “incompatibilidad” entre los intereses del grupo empresario y las necesidades energéticas de la Argentina.
El mandatario también estableció un puente con la coyuntura actual y cuestionó al presidente Javier Milei por su intención de avanzar en nuevas privatizaciones. Mencionó específicamente el caso de YPF, incluida en el listado de empresas a privatizar durante el debate de la Ley Bases.
Para Kicillof, repetir esas recetas implicaría reeditar los errores del pasado. “Privatizar para obtener dólares en el corto plazo conduce a resultados trágicos”, advirtió, al tiempo que señaló que las políticas actuales van en la misma dirección que las de los años ’90.
El gobernador concluyó que la recuperación de YPF respondió a la necesidad de alinear la estrategia de una empresa clave con los objetivos de desarrollo nacional, y planteó que el fallo judicial reciente refuerza esa decisión en medio de un escenario político marcado por fuertes disputas en torno al rol del Estado en la economía.
En tanto, Kicillof advirtió que cuestionar la expropiación de la petrolera no solo es “contrario al interés nacional”, sino que además puede fortalecer los argumentos de los demandantes en futuras instancias judiciales.
“Darles la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”, sostuvo, en referencia a los fondos litigantes. Según planteó, insistir en que la recuperación de la empresa fue incorrecta implica debilitar la posición argentina en los tribunales internacionales y abrir la puerta a nuevas apelaciones.
Milei y los "fondos buitres"
En ese marco, Kicillof insistió en que existe una disputa de fondo entre quienes priorizan el interés nacional y quienes, según dijo, se alinean con intereses externos. “Hay sectores que siempre están del lado de los buitres”, afirmó, y ubicó dentro de ese esquema tanto al actual gobierno como a dirigentes que cuestionaron la estatización.
El gobernador también repasó la evolución de la producción energética tras la recuperación de YPF. Aseguró que, luego de la caída registrada durante la privatización y un retroceso en la gestión de Mauricio Macri, la empresa volvió a crecer, incluso pese al impacto de la pandemia. En ese sentido, remarcó que los datos muestran una mejora sostenida en petróleo y gas desde la reestatización.
Kicillof volvió a subrayar el impacto macroeconómico del proceso. Señaló que durante la gestión de Repsol la Argentina pasó de tener un superávit energético cercano a los 6.000 millones de dólares a un déficit de igual magnitud, lo que implicó una pérdida anual estimada en 12.000 millones de dólares. “Eso generaba un problema estructural de divisas que había que revertir”, explicó.
Según su análisis, la recuperación de YPF permitió no solo revertir esa tendencia sino también impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, lo que derivó en la recuperación del superávit energético en los últimos años.
En otro tramo de la conferencia, el mandatario cuestionó la estrategia política del oficialismo nacional frente al fallo judicial. Afirmó que el Gobierno “festejó tanto la derrota como la victoria” y sostuvo que durante el proceso hubo intentos de negociar pagos con los demandantes. “Había sectores que ya estaban buscando acordar”, deslizó.
Además, defendió la estrategia jurídica adoptada por el Estado argentino, al remarcar que en instancias de apelación no es posible modificar los argumentos centrales del caso. En ese sentido, valoró la continuidad de la línea de defensa que finalmente resultó favorable.
Kicillof también destacó el respaldo internacional recibido por la Argentina durante el litigio, con menciones a países como Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros. Según indicó, ese apoyo fue clave para sostener la posición nacional frente a los intentos de avanzar sobre activos estratégicos como las acciones de la petrolera.
En el tramo final, el gobernador vinculó el debate sobre YPF con la situación económica actual. Cuestionó el aumento del precio de los combustibles y planteó que una empresa estatal permite amortiguar el impacto de las subas internacionales sobre el mercado interno. “Para eso tiene que ser nacional”, remarcó.
Finalmente, advirtió sobre los riesgos del modelo que impulsa el Gobierno nacional, al que acusó de promover la extranjerización de los recursos y de priorizar la exportación por sobre el desarrollo interno. En ese sentido, planteó que YPF debe funcionar como una “palanca de desarrollo”, no solo para producir energía, sino también para impulsar la industrialización y la generación de valor agregado en el país.