Tragedia en San Cristóbal: un alumno de 15 años entró con una escopeta a un colegio y mató a un compañero

Una profunda conmoción se vive en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, tras un violento episodio ocurrido esta mañana en un colegio local. Un alumno de aproximadamente 15 años ingresó armado con una escopeta al establecimiento educativo y disparó en un patio interno, matando a un compañero de 13 años e hiriendo a otros dos estudiantes.



Vale mencionar que de los dos alumnos heridos por perdigones en el ataque, uno de ellos sufrió graves lesiones en el rostro y el cuello, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de Rafaela en código rojo. Permanece en estado crítico y delicado, donde es sometido a una intervención quirúrgica mientras lucha por su vida. El segundo estudiante herido fue internado en una clínica local de San Cristóbal y se encuentra fuera de peligro, con un cuadro clínico estable.

El hecho se registró cerca de las 7.10, en momentos en que los alumnos se encontraban en el patio esperando el inicio de las clases. Según informó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de San Cristóbal, el agresor era un estudiante del mismo colegio y la víctima era un compañero de menor edad.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre los posibles motivos que llevaron al joven a cometer el ataque. Tampoco se precisó si el arma era de su propiedad o cómo logró ingresarla al establecimiento.

El episodio generó inmediato alerta en la comunidad educativa y en toda la localidad. Las autoridades locales y provinciales se encuentran trabajando en el lugar, y la investigación está en marcha para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Se trata de un caso en pleno desarrollo, y se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre el estado de los heridos, las medidas adoptadas por la policía y las acciones que tomará el establecimiento educativo para acompañar a la comunidad escolar tras esta tragedia.

El trágico suceso ha generado una fuerte conmoción en San Cristóbal y en toda la provincia de Santa Fe, donde hechos de esta naturaleza son extremadamente infrecuentes en el ámbito escolar.