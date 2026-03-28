Argentina ganó con dudas ante Mauritania en un amistoso previo al Mundial 2026
Argentina derrotó 2-1 a Mauritania en un partido, con los goles convertidos en la primera etapa y un descuento del rival sobre el final
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La Selección Argentina se impuso 2-1 frente a Mauritania en un encuentro amistoso que formó parte de su puesta a punto de cara al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró marcar la diferencia en el primer tiempo, aunque terminó el partido con cierta preocupación por el desarrollo del complemento.
Desde el inicio, Argentina asumió el protagonismo y manejó la pelota con mayor claridad. La apertura del marcador llegó tras una jugada colectiva bien elaborada que terminó en definición dentro del área. Minutos más tarde, el equipo amplió la ventaja con una ejecución de pelota parada que le permitió irse al descanso con mayor tranquilidad.
En la segunda mitad, el ritmo del partido cambió. Argentina perdió intensidad y precisión, lo que permitió que el rival creciera en confianza y se acercara al área con mayor frecuencia. A pesar de no generar demasiadas situaciones claras, Mauritania encontró el descuento en los minutos finales, aprovechando una desconcentración defensiva.
El tramo final mostró a una Argentina más replegada de lo esperado, defendiendo la ventaja ante un rival que, en los papeles, aparecía como inferior. Si bien el resultado fue positivo, el rendimiento dejó aspectos a corregir en la antesala del torneo más importante.
Con este triunfo, el conjunto albiceleste suma minutos y variantes, aunque el cuerpo técnico seguirá enfocado en ajustar detalles para llegar en las mejores condiciones al Mundial.