Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de marzo de 2026 INFORME

Para el BaPro, la economía rebota por las exportaciones, pero el salario sigue en caída

Un estudio de la banca pública advierte que la recuperación económica se sostiene por las exportaciones mientras caen los salarios reales y se debilita el mercado interno. El Gobierno enfrenta un delicado equilibrio entre inflación, consumo y financiamiento.

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