Polichorros La Plata: quién controla a los que tienen que controlar
Vecinos de Tolosa denunciaron que, después de un allanamiento en una casa, faltaron 1.500 dólares y 300.000 pesos en efectivo.
Mientras la ciudad sigue sufriendo robos violentos, entraderas y ataques de “delichorros”, esta denuncia contra los efectivos policiales que participaron del allanamiento genera un malestar extra. Los vecinos se preguntan: ¿a quién le tenés que tener miedo? ¿Al que te roba en la calle o al que llega con uniforme y orden judicial?
Según el relato del joven denunciante, todo empezó cuando su madre lo llamó alarmada porque había varios patrulleros frente a su vivienda en 17 entre 523 y 524. Al llegar al lugar e identificarse como dueño de casa, los efectivos le impidieron el ingreso argumentando que se estaba cumpliendo una orden de registro y secuestro.
El hombre sostuvo que, desde el exterior, pudo advertir cómo los uniformados recorrían distintos sectores de la vivienda. En ese sentido, planteó dudas sobre el modo en que se desarrolló el procedimiento, al señalar que, siempre según su percepción, no se habría garantizado de manera permanente la presencia de un testigo durante toda la requisa, tal como lo establecen los protocolos.
De acuerdo a lo que declaró, una vez finalizado el allanamiento y ya con acceso a su casa, comenzó a revisar los ambientes y detectó un faltante de dinero. En concreto, aseguró que le habrían sustraído 1.500 dólares y 300.000 pesos en efectivo.
La denuncia por hurto fue radicada en la UFI N° 1 de La Plata y quedó en manos de la fiscal María Cecilia Corfield. Como es habitual en estos casos, le advirtieron sobre las consecuencias de una falsa acusación.
Los vecinos de la cuadra confirmaron el despliegue, relataron que llegaron al lugar unos diez patrulleros para dar lugar a un operativo llamativo por su magnitud. “Se armó un gran show”, comentaron.
Este caso no llega aislado
En las últimas semanas se acumularon denuncias similares en la ciudad, un comerciante, por ejemplo, acusó a efectivos motorizados de maltrato y robo durante un control. Según su relato denunció que tres efectivos de la Policía Motorizada lo interceptaron en 528 entre 117 y 118 (Tolosa), lo requisaron, lo maltrataron y luego le faltaron $20.000, documentación y las llaves de su casa. Nunca se identificaron correctamente.
Aunque las estadísticas oficiales muestran una leve baja en algunos delitos, la percepción de los platenses es otra: la inseguridad cotidiana (robos violentos, motochorros, arrebatos) no afloja, y cada vez más vecinos miran con desconfianza a los uniformados que llegan a sus casas o detienen a alguien en la calle.
En febrero de este año Asuntos Internos allanó la Comisaría Octava de La Plata y echó a su jefe, dando lugar a las sospechas del entramado de los “polichorros”. El ahora ex comisario Cristian Maidana, fue desafectado del cargo y servicio, tras graves denuncias de fallas procedimentales y posible plantación de pruebas.
El 15 de enero de 2026 un joven de 20 años denunció un robo a mano armada cometido por motochorros. En dos allanamientos simultáneos, la Comisaría Octava detuvo a un hombre de 44 años y a su hijo de 18. Les secuestraron dos réplicas de armas de fuego, dos revólveres calibre .32 sin numeración, municiones, cuatro motocicletas y autopartes.
Sin embargo, los detenidos denunciaron que todas las pruebas en su contra habían sido “plantadas” por los efectivos. Fue así que se abrió una causa paralela por falsedad ideológica, lo que motivó que Asuntos Internos allanara la propia comisaría. Durante el operativo se secuestraron documentación, teléfonos celulares y computadoras. Como resultado inmediato, ambos detenidos fueron liberados.
Ahora la Justicia deberá determinar si hay derivaciones penales más graves. Cuando Asuntos Internos tiene que allanar una comisaría propia, el mensaje es claro, algo no está funcionando como debería.
En este sentido, en La Plata hay un doble problema, por un lado, la delincuencia que avanza en barrios como Tolosa, Villa Elvira, Gonnet y el centro. Por el otro, las sospechas de abusos o irregularidades dentro de la fuerza. Queda por ver cómo avanza la investigación judicial. Mientras tanto, en los barrios el hartazgo sigue creciendo, la gente quiere más seguridad, pero también controles reales sobre quienes tienen que garantizarla.