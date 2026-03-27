El Gobierno apuesta al bioetanol para contener el precio de las naftas

En medio de la presión constante sobre los precios de los combustibles, el gobierno nacional avanzó con una medida clave: permitirá aumentar la proporción de bioetanol en las naftas. La decisión apunta a mitigar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo y, al mismo tiempo, contener posibles aumentos que afectan de forma directa al bolsillo de los consumidores.



El bioetanol es un biocombustible que se produce principalmente a partir de la caña de azúcar y el maíz, dos insumos ampliamente disponibles en el país. Su incorporación en las naftas no solo permite reducir costos en la mezcla final, sino que también representa una alternativa más sustentable frente a los combustibles fósiles tradicionales.



Hasta ahora, el porcentaje de bioetanol en las naftas se mantenía en torno al 12%, establecido por la normativa vigente. Con la nueva disposición, se abre la puerta a que ese nivel pueda incrementarse, lo que brinda mayor flexibilidad a las refinadoras para ajustar sus costos de producción en función del contexto económico.



La medida llega en un momento sensible, con un mercado internacional atravesado por tensiones geopolíticas que impactan directamente en el valor del crudo. Este escenario genera una presión alcista sobre los combustibles que, de trasladarse plenamente al mercado interno, podría tener efectos en cadena sobre la inflación y el costo de vida.



Si bien no se trata de una solución estructural, sí aparece como una herramienta inmediata para ganar margen en un contexto complejo.

En paralelo, la medida reabre el debate sobre el rol de los biocombustibles dentro de la matriz energética argentina. Mientras algunos sectores impulsan una mayor participación de energías renovables, otros advierten sobre la necesidad de equilibrar costos, infraestructura y sostenibilidad en el largo plazo.



Con esta decisión, el Gobierno busca equilibrar múltiples variables: contener los precios de los combustibles, sostener la actividad económica y avanzar, aunque sea de forma gradual, hacia una matriz energética más diversificada. En un contexto de incertidumbre global, el bioetanol vuelve a posicionarse como una pieza clave dentro de esa estrategia.